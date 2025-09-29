Los 3 anuncios claves de ANSES para jubilados en octubre: aumento, bono y un pago de $2.200.000

ANSES: aumento, bono y un pago de $ 2.200.000 para jubilados

Mientras se espera por el calendario de pago definitivo para jubilados de octubre, ANSES confirmó todo lo demás que tienen que saber los miembros de este sector.

Entre ello, el organismo confirmó que el aumento a todos los jubilados va a ser de 1,88% y no de 1,9%, como se presuponía tras el anuncio de la inflación del INDEC.

Asimismo, también se conoció que aquellos jubilados que cobran la mínima, van a volver a recibir el bono de $70.000, y que este se encuentra asegurado, por ahora, hasta diciembre.

Finalmente, ANSES también dio a conocer los montos mínimos y máximos de octubre, en donde resaltan aquellos jubilados que cobran casi $2.200.000 cada mes. Estos son los números confirmados por el organismo social:

Jubilados que cobran la mínima: $ 326.298,38. También reciben bono de $ 70.000.

Jubilados que cobran la máxima: $ 2.195.679,22. No reciben bono.

Cuándo paga ANSES a los jubilados en octubre

A causa del feriado del 12 de octubre, que se pasa al viernes 10, ANSES ha tenido que modificar las fechas de pago. Estas serán confirmadas este martes 30 de septiembre.

No obstante, ya se sabe que el comienzo del calendario de pagos tendrá lugar el lunes 6 de octubre. En ese sentido, hay que tener en cuenta que el bono que cobran aquellos jubilados que ganan la mínima, se hace junto con los haberes, tanto en los casos en donde se acreditan en cuentas bancarias como en billeteras virtuales.