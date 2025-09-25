Inicio Sociedad ANSES
ANSES confirmó que el aumento de octubre no será del 1,90%: cuánto van a cobrar jubilados y pensionados

ANSES confirmó de cuánto será el aumento en octubre para jubilados y pensionados y los montos que van a cobrar

Daniel Calivares
ANSES confirmó los montos que van a cobrar jubilados y pensionados en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el aumento en octubre no será del 1,90%, que había sido el dato de la inflación anunciada por el INDEC, sino que será menor. Al mismo tiempo, se confirmó cuánto van a cobrar jubilados y pensionados tras el ajuste en los haberes.

A través del Boletín Oficial, ANSES confirmó que el incremento a los jubilados y pensionados no será del 1,90%, sino que será del 1,88%. Si bien, estas décimas son pocas, también significan unos pesos menos para cada beneficiario.

ANSES confirmó el aumento real a los jubilados y pensioados.

ANSES: cuánto cobrarán jubilados y pensionados en octubre

Desde ANSES explicaron que con el aumento del 1,88%, también se pagará un bono de $70.000 a jubilados y pensionados, por lo que en octubre cobrarán los siguientes haberes:

  • Jubilados que cobran la mínima: $ 326.298,38. También reciben bono de $ 70.000.
  • Jubilados que cobran la máxima: $ 2.195.679,22.
  • Prestación Básica Universal (PBU): $ 149.266,62. También reciben bono de $ 70.000.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 261.038,70. También reciben bono de $70.000
ANSES confirmó los montos que van a cobrar jubilados y pensionados en octubre

Cambios en el calendario de pago de jubilados y pensionados

Si bien, las fechas de pago para jubilados y pensionados, para el mes de octubre, estaban confirmadas desde hace meses, este se va a tener que modificar y se espera que quede oficializado en los últimos días de septiembre.

Este cambio se debe a que el viernes 10 de octubre será feriado por el Día de la Raza, por lo que ese día permanecerán cerrados los bancos y ningún beneficiario de ANSES podrá cobrar. Lo mismo ocurrirá con las oficinas del organismo, que ese día no tendrán atención al público en ninguna de sus oficinas.

No obstante, lo que sí está confirmado es que el pago de haberes a jubilados va a comenzar el lunes 6 de octubre.

