La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará en junio un esquema de pagos adicionales destinado a los titulares de asignaciones sociales. Estos beneficios complementarios se depositarán de manera automática entre el 8 y el 22 de junio, en coincidencia con las fechas de cobro habituales.
ANSES pagará dos extras que pueden llegar a los $90.000: cuáles son los montos y quiénes los cobran
Se trata del Complemento Leche y del diferencial por el aumento de la Tarjeta Alimentar. Los beneficios se acreditarán de forma automática, sin trámites previos, junto con el calendario habitual de prestaciones
A la par de estos adicionales, las asignaciones familiares percibirán un incremento del 2,6%, porcentaje derivado de la actualización mensual por movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril. Esta suba alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones del sistema SUAF, recordando que ninguna de estas prestaciones percibe aguinaldo.
ANSES: los dos adicionales que se pagan en junio
El esquema de extras para los beneficiarios se compone de dos herramientas de asistencia social:
- Complemento Leche (Plan de los mil días)
Está dirigido exclusivamente a los titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años de edad y a mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación.
Monto: el valor actualizado se fijó en $54.675 por cada hijo o embarazo alcanzado. Su acreditación se realiza de forma directa mediante el cruce de datos internos de ANSES.
- Diferencial por aumento de la Tarjeta Alimentar
Este pago extra responde a la aplicación de un incremento del 38% en la Tarjeta Alimentar, una medida dispuesta tras un período prolongado sin modificaciones en los topes del beneficio. Los montos variables que recibirán los hogares según su conformación son los siguientes:
- Familias con un hijo: Percibirán una diferencia cercana a los $20.000.
- Familias con dos hijos: El adicional rondará los $30.000.
- Familias con tres o más hijos: El cobro extra se ubicará en torno a los $40.000.
Montos confirmados para la AUH desde junio
Con la aplicación del incremento por inflación del 2,6%, los valores nominales y de bolsillo para la Asignación Universal por Hijo quedarán establecidos de la siguiente manera:
- AUH General: el monto total de la asignación pasa a ser de $144.562. No obstante, cabe recordar que ANSES retiene mensualmente el 20% del beneficio hasta la presentación de la libreta de escolaridad y controles sanitarios. Por lo tanto, el cobro neto efectivo en mano será de aproximadamente $115.650.
- AUH por Discapacidad: el valor de la prestación escalará a $472.095 mensuales.
Para verificar la fecha exacta y el lugar de cobro asignado dentro del calendario de junio, los beneficiarios deben ingresar a la plataforma Mi ANSES utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.