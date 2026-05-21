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ANSES pagará dos extras que pueden llegar a los $90.000: cuáles son los montos y quiénes los cobran

Se trata del Complemento Leche y del diferencial por el aumento de la Tarjeta Alimentar. Los beneficios se acreditarán de forma automática, sin trámites previos, junto con el calendario habitual de prestaciones

Gonzalo Ponce
Editado por Gonzalo Ponce
ANSES paga dos extras en junio.

ANSES paga dos extras en junio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará en junio un esquema de pagos adicionales destinado a los titulares de asignaciones sociales. Estos beneficios complementarios se depositarán de manera automática entre el 8 y el 22 de junio, en coincidencia con las fechas de cobro habituales.

A la par de estos adicionales, las asignaciones familiares percibirán un incremento del 2,6%, porcentaje derivado de la actualización mensual por movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril. Esta suba alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones del sistema SUAF, recordando que ninguna de estas prestaciones percibe aguinaldo.

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ANSES: los dos adicionales que se pagan en junio

El esquema de extras para los beneficiarios se compone de dos herramientas de asistencia social:

  • Complemento Leche (Plan de los mil días)

Está dirigido exclusivamente a los titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años de edad y a mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación.

Monto: el valor actualizado se fijó en $54.675 por cada hijo o embarazo alcanzado. Su acreditación se realiza de forma directa mediante el cruce de datos internos de ANSES.

  • Diferencial por aumento de la Tarjeta Alimentar

Este pago extra responde a la aplicación de un incremento del 38% en la Tarjeta Alimentar, una medida dispuesta tras un período prolongado sin modificaciones en los topes del beneficio. Los montos variables que recibirán los hogares según su conformación son los siguientes:

  • Familias con un hijo: Percibirán una diferencia cercana a los $20.000.
  • Familias con dos hijos: El adicional rondará los $30.000.
  • Familias con tres o más hijos: El cobro extra se ubicará en torno a los $40.000.

Montos confirmados para la AUH desde junio

Con la aplicación del incremento por inflación del 2,6%, los valores nominales y de bolsillo para la Asignación Universal por Hijo quedarán establecidos de la siguiente manera:

  • AUH General: el monto total de la asignación pasa a ser de $144.562. No obstante, cabe recordar que ANSES retiene mensualmente el 20% del beneficio hasta la presentación de la libreta de escolaridad y controles sanitarios. Por lo tanto, el cobro neto efectivo en mano será de aproximadamente $115.650.
  • AUH por Discapacidad: el valor de la prestación escalará a $472.095 mensuales.

Para verificar la fecha exacta y el lugar de cobro asignado dentro del calendario de junio, los beneficiarios deben ingresar a la plataforma Mi ANSES utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

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