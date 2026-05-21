ANSES pagará dos extras que pueden llegar a los $90.000: cuáles son los montos y quiénes los cobran

ANSES: los dos adicionales que se pagan en junio

El esquema de extras para los beneficiarios se compone de dos herramientas de asistencia social:

Complemento Leche (Plan de los mil días)

Está dirigido exclusivamente a los titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años de edad y a mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación.

Monto: el valor actualizado se fijó en $54.675 por cada hijo o embarazo alcanzado. Su acreditación se realiza de forma directa mediante el cruce de datos internos de ANSES.

Diferencial por aumento de la Tarjeta Alimentar

Este pago extra responde a la aplicación de un incremento del 38% en la Tarjeta Alimentar, una medida dispuesta tras un período prolongado sin modificaciones en los topes del beneficio. Los montos variables que recibirán los hogares según su conformación son los siguientes:

Familias con un hijo: Percibirán una diferencia cercana a los $20.000.

Familias con dos hijos: El adicional rondará los $30.000.

Familias con tres o más hijos: El cobro extra se ubicará en torno a los $40.000.

Montos confirmados para la AUH desde junio

Con la aplicación del incremento por inflación del 2,6%, los valores nominales y de bolsillo para la Asignación Universal por Hijo quedarán establecidos de la siguiente manera:

AUH General: el monto total de la asignación pasa a ser de $144.562. No obstante, cabe recordar que ANSES retiene mensualmente el 20% del beneficio hasta la presentación de la libreta de escolaridad y controles sanitarios. Por lo tanto, el cobro neto efectivo en mano será de aproximadamente $115.650.

AUH por Discapacidad: el valor de la prestación escalará a $472.095 mensuales.

Para verificar la fecha exacta y el lugar de cobro asignado dentro del calendario de junio, los beneficiarios deben ingresar a la plataforma Mi ANSES utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.