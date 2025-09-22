Inicio Sociedad ANSES
ANSES: por resolución de Milei, hay jubilados y pensionados que cobrarán otro día en octubre

El cambio propuesto por el presidente Javier Milei afecta directamente en la fecha de cobro en octubre de algunos jubilados y pensionados de ANSES

Marcos Barrera
La resolución de Milei que afecta directamente en el pago de octubre de algunos jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deberá realizar algunos cambios en las fechas de pago de octubre ya que la decisión que tomó el gobierno nacional de Javier Milei afecta directamente en el día de cobro de un grupo particular de jubilados y pensionados.

Debido a esto, algunos jubilados y pensionados no recibirán sus haberes el día que estaba previsto según el calendario de pagos de octubre de 2025. ANSES todavía no dio a conocer la reprogramación de las fechas, pero las alternativas son adelantar el cobro o retrasarlo tres días por el fin de semana largo.

ANSES-pensionados-enero.jpg

Estos jubilados y pensionados de ANSES no cobrarán el día previsto en octubre

Según establece el calendario de pagos de octubre de 2025 de ANSES, los jubilados y pensionados cobran la mínima y tienen terminación de DNI en 2 deberían cobrar el viernes 10, al igual que los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) que tienen documentos terminados en 8 y 9. Sin embargo, por decisión de Milei esas fecha serán modificadas.

El cambio se debe al traslado del feriado del "Día de la Raza" (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) que pasa del domingo 12 al viernes 10 de octubre. En ese sentido, ANSES todavía no confirma si estos titulares van a cobrar el jueves 9 o el lunes 13 de octubre.

ANSES-calendario-de-pagos

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas en octubre:

  • A partir del miércoles 8 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 0 y 1
  • A partir del miércoles 8 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 2 y 3
  • A partir del jueves 9 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 4 y 5
  • A partir del jueves 9 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 6 y 7
  • A partir del viernes 10 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 8 y 9 (esta fecha es la que cambiaría)

Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo en octubre

  • A partir del miércoles 8 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 0
  • A partir del jueves 9 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 1
  • A partir del viernes 10 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 2 (esta fecha es la que cambiaría)
  • A partir del lunes 13 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 3
  • A partir del martes 14 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 4
  • A partir del miércoles 15 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 5
  • A partir del jueves 16 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 6
  • A partir del viernes 17 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 7
  • A partir del lunes 20 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 8
  • A partir del martes 21 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 9

ANSES confirmó el aumento para octubre

Para octubre los haberes de los jubilados y pensionados y diferentes asignaciones van a tener un nuevo aumento por movilidad. Tras confirmarse la inflación de agosto, el incremento para el décimo mes del año será del 1,87%. Además, algunos beneficiarios de ANSES van a recibir el bono extra de $70.000.

Con este aumento, la jubilación mínima pasará a ser de $326.266,35 y, gracias a la continuidad del bono de $70.000, los beneficiarios recibirán un total de $396.266,35.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $261.013,09, que con el refuerzo llegará a $331.013,09. En tanto las pensiones no contributivas por vejez y discapacidad se van a $228.386,45, más el bono el monto final será de $298.386,45.

