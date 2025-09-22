ANSES: por resolución de Milei, hay jubilados y pensionados que cobrarán otro día en octubre

Estos jubilados y pensionados de ANSES no cobrarán el día previsto en octubre

Según establece el calendario de pagos de octubre de 2025 de ANSES, los jubilados y pensionados cobran la mínima y tienen terminación de DNI en 2 deberían cobrar el viernes 10, al igual que los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) que tienen documentos terminados en 8 y 9. Sin embargo, por decisión de Milei esas fecha serán modificadas.

El cambio se debe al traslado del feriado del "Día de la Raza" (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) que pasa del domingo 12 al viernes 10 de octubre. En ese sentido, ANSES todavía no confirma si estos titulares van a cobrar el jueves 9 o el lunes 13 de octubre.

ANSES-calendario-de-pagos

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas en octubre:

A partir del miércoles 8 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 0 y 1

A partir del miércoles 8 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 2 y 3

A partir del jueves 9 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 4 y 5

A partir del jueves 9 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 6 y 7

A partir del viernes 10 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 8 y 9 (esta fecha es la que cambiaría)

Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo en octubre

A partir del miércoles 8 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 0

A partir del jueves 9 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 1

A partir del viernes 10 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 2 (esta fecha es la que cambiaría)

A partir del lunes 13 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 3

A partir del martes 14 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 4

A partir del miércoles 15 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 5

A partir del jueves 16 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 6

A partir del viernes 17 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 7

A partir del lunes 20 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 8

A partir del martes 21 de octubre de 2025 cobran los documentos terminados en 9

ANSES confirmó el aumento para octubre

Para octubre los haberes de los jubilados y pensionados y diferentes asignaciones van a tener un nuevo aumento por movilidad. Tras confirmarse la inflación de agosto, el incremento para el décimo mes del año será del 1,87%. Además, algunos beneficiarios de ANSES van a recibir el bono extra de $70.000.

Con este aumento, la jubilación mínima pasará a ser de $326.266,35 y, gracias a la continuidad del bono de $70.000, los beneficiarios recibirán un total de $396.266,35.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $261.013,09, que con el refuerzo llegará a $331.013,09. En tanto las pensiones no contributivas por vejez y discapacidad se van a $228.386,45, más el bono el monto final será de $298.386,45.