ANSES: esto deben saber los pensionados de cara al cobro de octubre

ANSES reveló cómo será el calendario de pago de pensionados en octubre

A pesar de que ANSES suele anunciarlo previo al inicio de cada mes, el gobierno de Javier Milei comunicó a principios del 2025, cada una de las fechas que componen cada calendario de pago de jubilados y pensionados a lo largo de todo el año. Son los dos únicos beneficiados por esta medida del gobierno nacional.

El mes de octubre estaba definido, hasta un cambio dado a conocer recientemente, que afecta el calendario de pago de ANSES. Y es que se conoció que el feriado del próximo 12 de octubre, será trasladado al 10 de ese mes, por lo que la acreditación de haberes se verá frenado. Se espera que en los próximos días se conozcan definiciones.

Teniendo en cuenta el cambio, ANSES deberá retrasar las fechas para los pensionados, quedando el calendario de octubre de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (podría adelantarse por el feriado).

anses milei jubilados pensionados diciembre 2.jpg El calendario de pago de ANSES para pensionados, puede verse afectado.

Cuánto cobrará un pensionado en octubre: ANSES confirma el aumento y pago de un bono

Para el mes de octubre, ANSES ya anticipó que pagará los haberes de pensionados con un nuevo aumento y un bono que llega a reforzar a cada beneficiario de esta prestación social. Hay que recordar que el monto de ellos, es el 70% de la jubilación mínima.

El aumento será del 1.88% en octubre, de acuerdo a lo anticipado por ANSES, y es que este porcentaje surge de la confirmación del último informe del INDEC sobre la inflación del gobierno de Javier Milei. Es apenas menor al recibido durante septiembre y jubilados, pensionados y asignaciones sociales cobrarán por igual.

A esto se le deberá sumar el bono de 70 mil pesos que ANSES acreditará, pero que es gestionado directamente por el gobierno nacional. El objetivo es reforzar los haberes de quienes menos cobrar, siendo los pensionados uno de estos grupos.

Con el aumento y bono, lo que pagará ANSES a pensionados en octubre será de: