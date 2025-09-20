Pronóstico del tiempo: cayó granizo y se esperan lluvias desde la madrugada del domingo

Luego del granizo, continuaron las precipitaciones débiles hacia la noche, con viento del sur que avanzaban sobre todo el territorio provincial.

En la cordillera se registraron nevadas desde la tarde, lo que provocó el cierre de los pasos Cristo Redentor y Pehuenche, en Malargüe. Durante el domingo evaluarán las condiciones para definir la reapertura del túnel internacional.

El pronóstico del tiempo con lluvias para la primavera

El domingo es el primer día de la primavera por calendario, y llegará con un pronóstico algo desalentador por lo menos para la madrugada y hasta el mediodía.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan tormentas aisladas desde la madrugada y lluvias aisladas durante la mañana del domingo.

pronostico del tiempo mendoza El pronóstico del tiempo según el Servicio Meteorológico Nacional para los próximos días.

Esto se debe al ingreso de ese viento del sur que comenzó a soplar desde la tarde del sábado en los departamentos del sur de Mendoza. Además, ese frente, provocará un nuevo descenso de las temperaturas y para el primer día de la primavera se espera una mínima de 9 grados y una máxima entre 20 y 21 grados hacia la tarde.

A partir del lunes mejoran las condiciones y el cielo se despeja, y en el amanecer podrían registrarse heladas parciales en el Valle de Uco con temperaturas que debajo de los 0 grados.

Mientras, en el Gran Mendoza se espera una mínima de 7 grados y un leve ascenso en la máxima que llegaría a 23 grados durante la tarde.

Para el resto de la semana, el pronóstico del tiempo adelantó tiempo bueno y soleado con aumento progresivo de las temperaturas.