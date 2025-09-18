El pronóstico del tiempo anticipa un jueves muy caluroso con viento Zonda y lluvias

La máxima para este jueves es de 30 grados, con viento Zonda en altura en el Gran Mendoza, y podría bajar en Malargüe. Además, hay alerta amarilla por lluvias en San Rafael y General Alvear.

Luego, ingresará un frente del sur que hará bajar las temperaturas para el viernes, las cuales irán de 15 grados de mínima a 24 grados de máxima. Se mantiene la alerta amarilla por lluvias en en sur y el este de Mendoza durante la madrugada, vientos en la cordillera, y viento Zonda en Malargüe.

El pronóstico del tiempo para la llegada de la primavera

Viale explicó que las condiciones primaverales se mantienen para el sábado, ya que bajó la probabilidad de lluvias para ese día, que llegará con un amanecer con 13 grados y una tarde muy agradable con 25 grados, con cielo parcialmente nublado.

Pero las chances de lluvias y lloviznas en el Gran Mendoza se mantienen para el domingo, con un amanecer fresco debido al viento del sur con una mínima de 9 grados y una máxima de 19 grados. "El día de la primavera lamentablemente no va a estar bueno", expresó Maximiliano Viale.

controles día del estudiante día de la primavera (8).jpeg El pronóstico del tiempo indicó que el domingo será un día gris con lloviznas durante todo el día. Imagen ilustrativa. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Además, durante el fin de semana habrá un proceso de nevadas débiles e intermitentes en la alta montaña, lo que podría complicar la circulación por el Paso Cristo Redentor.

El especialista alertó que hacia la noche del domingo se despejará y esto podría provocar heladas parciales en el Valle de Uco durante el lunes, con temperaturas que estarán levemente por debajo de los 0 grados en esa zona.

En el Gran Mendoza, el pronóstico del tiempo adelantó que la mínima del lunes se espera que sea de 6 grados, mucho más fresco que los días anteriores.