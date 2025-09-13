Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
El pronóstico del tiempo en Mendoza prevé un sábado caluroso, con viento Zonda

El viento Zonda afectará la precordillera y el sur provincial pero no se descarta que llegue a algunas zonas del Gran Mendoza

Una tarde de calor se espera para este sábado en Mendoza.

Foto: Diario UNO / Axel Lloret

El pronóstico del tiempo en Mendoza indica que se vivirá un sábado caluroso con viento Zonda en algunos sectores de la provincia, principalmente en precordillera y en Malargüe. No se descarta que en algún momenos las ráfagas bajen al llano en el Gran Mendoza.

"Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sudeste. Zonda en precordillera y Malargüe. Poco nuboso en cordillera", es lo que anticipó la Dirección de Contingencias Climáticas del Gobierno de Mendoza.

La aparición del Zonda se estima que comenzará después del mediodía siempre de acuerdo con el pronóstico del tiempo.

A cuánto llegará la máxima este sábado

Según el Servicio Meteorológico, la temperatura máxima en Mendoza llegará este sábado a los 28 grados, con una mínima de 10°C.

Por la tarde podrían darse condiciones de viento Zonda en el área metropolitana.

El alerta amarillo de Contingencias Climáticas avisó que la probabilidad de viento Zonda es concretamente para la precordillera de Las Heras y Luján, la zona baja del Valle de Uco y Malargüe.

Para el Gran Mendoza, la zona Este, San Rafael y General Alvear se espera viento del Norte y por la noche el ingreso de un frente con viento del Sur que hará bajar las temperaturas.

Pronóstico extendido

Domingo 14 de septiembre: Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable en cordillera. Máxima: 22°C.Mínima: 14°C

Lunes 15 de septiembre: Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 25°C. Mínima: 10°C

Martes 16 de septiembre: Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 27°C. Mínima: 12°C

