El pronóstico del tiempo en Mendoza prevé un sábado caluroso, con viento Zonda

tiempo en mendoza

A cuánto llegará la máxima este sábado

Según el Servicio Meteorológico, la temperatura máxima en Mendoza llegará este sábado a los 28 grados, con una mínima de 10°C.

Por la tarde podrían darse condiciones de viento Zonda en el área metropolitana.

El alerta amarillo de Contingencias Climáticas avisó que la probabilidad de viento Zonda es concretamente para la precordillera de Las Heras y Luján, la zona baja del Valle de Uco y Malargüe.

Para el Gran Mendoza, la zona Este, San Rafael y General Alvear se espera viento del Norte y por la noche el ingreso de un frente con viento del Sur que hará bajar las temperaturas.

Pronóstico extendido

Domingo 14 de septiembre: Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable en cordillera. Máxima: 22°C.Mínima: 14°C

Lunes 15 de septiembre: Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 25°C. Mínima: 10°C

Martes 16 de septiembre: Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 27°C. Mínima: 12°C