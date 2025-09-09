El pronóstico del tiempo en Mendoza anunció viento Zonda y viento sur para este miércoles

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo dijo a Radio Nihuil reiteró e insistió que el Gran Mendoza no se verá afectado por el viento Zonda.

Para el jueves, Día del Maestro, el pronóstico del tiempo adelantó ascenso de la temperatura que irá desde los 7 grados hacia los 22 grados de máxima, con viento del norte.

Cómo estará el pronóstico del tiempo en Mendoza el fin de semana

De acuerdo a las estimaciones de la Dirección de Contingencias Climáticas, el viernes sigue el ascenso de la temperatura y podría superar los 25 grados.

El pronóstico del tiempo se completa con la previsión de que habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Para el sábado, se espera poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera. La máxima esperada es de 26 grados y la mínima de 11 grados.

El domingo, vuelve a bajar la temperatura con vientos moderados del sector sur. La máxima prevista es de 22 grados y la mínima: 10 grados.