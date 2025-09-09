Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Alerta

El pronóstico del tiempo en Mendoza anunció viento Zonda y viento sur para este miércoles

Rigen dos alertas en Mendoza, una por viento Zonda y la otra por viento sur para diferentes sectores de la provincia, según el pronóstico del tiempo

Por UNO
El pronóstico para este miércoles lanzó una alerta por viento Zonda en Malargüe y en la precordillera. Imagen ilustrativa.

El pronóstico para este miércoles lanzó una alerta por viento Zonda en Malargüe y en la precordillera. Imagen ilustrativa.

Foto: Martín Pravata /Diario UNO

El pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre anticipó el fenómeno de viento Zonda en la precordillera y en Malargüe. Las temperaturas agradables y de primavera se extenderán hasta el domingo con máximas que podrían alcanzar los 25 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas amarillas para este miércoles. Una es para la mañana, cuando se espera que el viento Zonda vuelva a soplar en la precordillera y en Malargüe.

Pronóstico del tiempo en Mendoza parque San Martín calor primavera verano 6
El viento del sur afectar&aacute; el Gran Mendoza durante este mi&eacute;rcoles, seg&uacute;n el pron&oacute;stico del tiempo en Mendoza. Imagen ilustrativa.

El viento del sur afectará el Gran Mendoza durante este miércoles, según el pronóstico del tiempo en Mendoza. Imagen ilustrativa.

La otra, tiene que ver con fuertes ráfagas de viento del sur proveniente de la Patagonia que afectará la región de Cuyo. Esta situación comenzará a sentirse desde el mediodía y tarde de hoy que provocará descenso de la temperatura y la máxima que alcanzará los 21 grados.

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo dijo a Radio Nihuil reiteró e insistió que el Gran Mendoza no se verá afectado por el viento Zonda.

Para el jueves, Día del Maestro, el pronóstico del tiempo adelantó ascenso de la temperatura que irá desde los 7 grados hacia los 22 grados de máxima, con viento del norte.

Cómo estará el pronóstico del tiempo en Mendoza el fin de semana

De acuerdo a las estimaciones de la Dirección de Contingencias Climáticas, el viernes sigue el ascenso de la temperatura y podría superar los 25 grados.

El pronóstico del tiempo se completa con la previsión de que habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Para el sábado, se espera poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera. La máxima esperada es de 26 grados y la mínima de 11 grados.

El domingo, vuelve a bajar la temperatura con vientos moderados del sector sur. La máxima prevista es de 22 grados y la mínima: 10 grados.

Temas relacionados:

Te puede interesar