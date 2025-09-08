Los días primaverales llegan en esta segunda semana de septiembre con máximas que estarán por encima de los 20 grados, según el pronóstico del tiempo. Estas temperaturas están por encima del promedio para este mes. Además, se espera viento Zonda en algunas zonas de la provincia.
Según el pronóstico del tiempo arranca una semana primaveral aunque con viento Zonda
