Según el pronóstico del tiempo arranca una semana primaveral aunque con viento Zonda

El miércoles habrá un leve descenso y se esperan 21 grados hacia la tarde en el Gran Mendoza, y desde allí seguirá en aumento hasta el sábado.

Pronóstico del tiempo con viento Zonda

Elizabeth adelantó que en el comienzo de esta semana algunas zonas estarán afectadas por situaciones puntuales, como viento Zonda para este lunes y también el martes.

La especialista señaló que para este lunes podría haber viento Zonda leve en Malargüe y en el Valle de Uco desde el mediodía, y recomendaron tomar todas las precauciones ante este fenómeno.

viento zonda auto El pronóstico del tiempo anticipó viento Zonda en Malargüe y el Valle de Uco. Imagen ilustrativa.

Para el martes, el Zonda será moderado en Malargüe, Valle de Uco y también en Uspallata, "con vientos que pueden llegar a los 40 o 60 km/h y ráfagas que pueden superar por momentos los 70 km/h", detalló Elizabeth a Radio Nihuil.

Luego de este episodio, se esperan nevadas en la cordillera sur para la noche del martes, según el pronóstico del tiempo en Mendoza.