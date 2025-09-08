Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Días agradables

Según el pronóstico del tiempo arranca una semana primaveral aunque con viento Zonda

Las máximas estarán por encima de los 20 grados durante esta semana, según el pronóstico del tiempo, aunque habrá viento Zonda en algunos sectores

Semana de primavera según el pronóstico del tiempo con máximas por encima de los 20 grados. Imagen ilustrativa.
Semana de primavera según el pronóstico del tiempo con máximas por encima de los 20 grados. Imagen ilustrativa.Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Los días primaverales llegan en esta segunda semana de septiembre con máximas que estarán por encima de los 20 grados, según el pronóstico del tiempo. Estas temperaturas están por encima del promedio para este mes. Además, se espera viento Zonda en algunas zonas de la provincia.

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo explicó que este lunes arranca con cielo algo nublado, circulación del viento del sur, pero con un aumento de la máxima que llegará a los 21 grados hacia la tarde.

El martes mantiene esta tendencia con un nuevo incremento en la máxima que llegará a los 24 grados, luego de una mínima de 8 grados, con viento del norte. La especialista explicó que son temperaturas que están por encima del promedio normal para septiembre.

El miércoles habrá un leve descenso y se esperan 21 grados hacia la tarde en el Gran Mendoza, y desde allí seguirá en aumento hasta el sábado.

Pronóstico del tiempo con viento Zonda

Elizabeth adelantó que en el comienzo de esta semana algunas zonas estarán afectadas por situaciones puntuales, como viento Zonda para este lunes y también el martes.

La especialista señaló que para este lunes podría haber viento Zonda leve en Malargüe y en el Valle de Uco desde el mediodía, y recomendaron tomar todas las precauciones ante este fenómeno.

Para el martes, el Zonda será moderado en Malargüe, Valle de Uco y también en Uspallata, "con vientos que pueden llegar a los 40 o 60 km/h y ráfagas que pueden superar por momentos los 70 km/h", detalló Elizabeth a Radio Nihuil.

Luego de este episodio, se esperan nevadas en la cordillera sur para la noche del martes, según el pronóstico del tiempo en Mendoza.

