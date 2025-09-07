Pronóstico del tiempo en Mendoza: este domingo habrá buen tiempo y el lunes subirá la temperatura.

Pronóstico del tiempo en Mendoza calor verano ola de calor 8 El pronóstico del tiempo en Mendoza anuncia temperaturas primaverales en el inicio de la semana. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

El martes, continuarán las condiciones de buen tiempo, el cielo estará algo nublado, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del sector norte. La máxima alcanzaría los 22º, con una mínima de 7º.

Para el miércoles, no se anuncian cambios de importancia en las condiciones del tiempo, se espera una jornada algo calurosa, con cielo parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura y vientos leves del sudeste. La máxima en el Gran Mendoza llegaría a los 23º, con una mínima de 11º.

El jueves en tanto, se esperan buenas condiciones del tiempo, aunque habrá descenso de la temperatura, el cielo estará algo nublado a despejado, con vientos del sector sudeste a moderada intensidad y heladas. La máxima alcanzaría los 16º, con una mínima probable de 4º.

Pronóstico del tiempo en Mendoza (13).jpeg Durante la semana habrá tiempo agradable, aunque hacia jueves bajará levemente la temperatura, según el pronóstico del tiempo. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Para el viernes se anuncia una jornada con tiempo inestable, el cielo estará parcialmente nublado, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del sector noreste con heladas matinales. La máxima llegaría a los 15º con una mínima de 10º.

En tanto que el sábado, en el inicio de un nuevo fin de semana, se anuncia una jornada con cielo parcialmente nublado, con ascenso de la temperatura, y vientos del sudoeste a moderada intensidad. Se espera una máxima de 19º, con una mínima de 13º.