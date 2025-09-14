Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Pronóstico del tiempo en Mendoza: este domingo estará agradable y el lunes subirá la temperatura

El pronóstico del tiempo en Mendoza anunció que este domingo habrá buen tiempo y en el inicio de la semana se registrarán temperaturas veraniegas

Daniel Bibiloni
Por Daniel Bibiloni [email protected]
Foto: Gentileza Celia Duek

Una jornada con temperatura agradable y sol a pleno indicó el tiempo en Mendoza para este domingo, mientras que en el inicio de la semana volverá a subir la máxima y como viene ocurriendo en los últimos días, se registrarán temperaturas veraniegas.

De acuerdo a los datos aportados por Contingencias Climáticas Mendoza, este domingo el cielo se presentará algo nublado, con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable en cordillera. La temperatura máxima en el Gran Mendoza alcanzará los 22º.

Mientras que este lunes, se espera buen tiempo, caluroso, el cielo estará con poca nubosidad, ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poca nubosidad en cordillera. La temperatura máxima alcanzará los 25º, con una mínima de 10º.

Pronóstico del tiempo en Mendoza (6).jpeg
Este lunes habrá buen tiempo en Mendoza, con temperaturas agradables y con sol a pleno.

El martes, continuarán las condiciones de buen tiempo, el cielo estará algo nublado, con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Poca nubosidad en cordillera. La máxima alcanzaría los 27º, con una mínima de 12º.

Para el miércoles en cambio, se anuncian cambios de importancia en las condiciones del tiempo, se espera una jornada calurosa e inestable, nubosidad variable con tormentas aisladas y vientos moderados del noreste. En la cordillera el cielo estará parcialmente nublado. La máxima en el Gran Mendoza llegaría a los 28º, con una mínima de 13º.

El jueves en tanto, se espera buen tiempo, se anuncia poco cambio de la temperatura, el cielo estará de parcial a mayormente nublado, con vientos leves del sector sudeste. La máxima alcanzaría los 26º, con una mínima probable de 16º.

Pronóstico del tiempo en Mendoza parque San Martín calor primavera verano 15
El pronóstico del tiempo en Mendoza indica temperaturas agradables durante semana.

Para el viernes se anuncia una jornada con tiempo inestable, cielo parcialmente nublado, con poco cambio de la temperatura y posibilidades de viento Zonda en la precordillera que bajaría al llano. La máxima llegaría a los 27º con una mínima de 15º.

En tanto que el sábado, comenzando un nuevo fin de semana, se anuncia un brusco cambio en las condiciones del tiempo, el cielo estará parcialmente nublado, descenso de la temperatura, y vientos del sudeste a moderada intensidad. Se espera una máxima de 17º, con una mínima de 12º.

