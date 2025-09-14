Pronóstico del tiempo en Mendoza: este domingo estará agradable y el lunes subirá la temperatura.

Pronóstico del tiempo en Mendoza (6).jpeg Este lunes habrá buen tiempo en Mendoza, con temperaturas agradables y con sol a pleno. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

El martes, continuarán las condiciones de buen tiempo, el cielo estará algo nublado, con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Poca nubosidad en cordillera. La máxima alcanzaría los 27º, con una mínima de 12º.

Para el miércoles en cambio, se anuncian cambios de importancia en las condiciones del tiempo, se espera una jornada calurosa e inestable, nubosidad variable con tormentas aisladas y vientos moderados del noreste. En la cordillera el cielo estará parcialmente nublado. La máxima en el Gran Mendoza llegaría a los 28º, con una mínima de 13º.

El jueves en tanto, se espera buen tiempo, se anuncia poco cambio de la temperatura, el cielo estará de parcial a mayormente nublado, con vientos leves del sector sudeste. La máxima alcanzaría los 26º, con una mínima probable de 16º.

Pronóstico del tiempo en Mendoza parque San Martín calor primavera verano 15 El pronóstico del tiempo en Mendoza indica temperaturas agradables durante semana. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Para el viernes se anuncia una jornada con tiempo inestable, cielo parcialmente nublado, con poco cambio de la temperatura y posibilidades de viento Zonda en la precordillera que bajaría al llano. La máxima llegaría a los 27º con una mínima de 15º.

En tanto que el sábado, comenzando un nuevo fin de semana, se anuncia un brusco cambio en las condiciones del tiempo, el cielo estará parcialmente nublado, descenso de la temperatura, y vientos del sudeste a moderada intensidad. Se espera una máxima de 17º, con una mínima de 12º.