ANSES y un anuncio inesperado para jubilados: estas son las fechas de pago en octubre

Aumento confirmado para octubre: cuánto pagará ANSES a jubilados

El INDEC anunció oficialmente el porcentaje de inflación correspondiente al mes de agosto, del gobierno de Javier Milei. Este índice llega todos los meses, con un número de dos meses atrás.

No hay que olvidarse que ANSES está atento a este número, y eso surge producto de los cambios efectuados por el gobierno de Javier Milei en la Ley de Movilidad. Estos establecieron que el porcentaje de inflación, impacta como el próximo aumento para las prestaciones del organismo nacional.

El informe del INDEC estableció que la inflación de agosto, fue del 1,9%. Es por eso mismo que el aumento de ANSES en el mes de octubre, será del mismo porcentaje.

Con el aumento prácticamente confirmado, ANSES pagará los siguientes montos para jubilados en septiembre:

Jubilados con mínima: $ 396.362

Bono: $70.000

Jubilados que cobran la máxima: $2.195.498,72

ANSES1 ANSES ya conoce lo que será el aumento para las prestaciones en octubre.

ANSES reveló el calendario de pago de jubilados en octubre

A inicios del 2025, el gobierno de Javier Milei oficializó el calendario de pago para jubilados de todo el año. Tan solo este grupo de ANSES, más de pensiones no contributivas, son los que tienen esta información.

Es importante tener en cuenta que este calendario de pago de octubre, puede verse modificado por un anuncio del gobierno de Milei realizado recientemente. El feriado del domingo 12 de octubre, se traslada al viernes 10, por lo que se espera que ANSES modifique las fechas.

El calendario de pago de ANSES para jubilados en octubre detalla las siguientes fechas: