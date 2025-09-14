ANSES y un anuncio inesperado para jubilados: estas son las fechas de pago en octubre

ANSES tiene preparadas varias novedades para el mes de octubre, y es por eso que comienza a revelar poco a poco lo que se viene, especialmente para jubilados: nuevo aumento y fechas de pago.
ANSES tiene preparadas varias novedades para el mes de octubre, y es por eso que comienza a revelar poco a poco lo que se viene, especialmente para jubilados: nuevo aumento y fechas de pago.
Con mucho tiempo de anticipación, ANSES confirmó el calendario de pago que regirá la acreditación de haberes de octubre a jubilados. Las fechas están definidas, pero puede haber un cambio tras el anuncio de un nuevo feriado.
El INDEC anunció oficialmente el porcentaje de inflación correspondiente al mes de agosto, del gobierno de Javier Milei. Este índice llega todos los meses, con un número de dos meses atrás.
No hay que olvidarse que ANSES está atento a este número, y eso surge producto de los cambios efectuados por el gobierno de Javier Milei en la Ley de Movilidad. Estos establecieron que el porcentaje de inflación, impacta como el próximo aumento para las prestaciones del organismo nacional.
El informe del INDEC estableció que la inflación de agosto, fue del 1,9%. Es por eso mismo que el aumento de ANSES en el mes de octubre, será del mismo porcentaje.
Con el aumento prácticamente confirmado, ANSES pagará los siguientes montos para jubilados en septiembre:
A inicios del 2025, el gobierno de Javier Milei oficializó el calendario de pago para jubilados de todo el año. Tan solo este grupo de ANSES, más de pensiones no contributivas, son los que tienen esta información.
Es importante tener en cuenta que este calendario de pago de octubre, puede verse modificado por un anuncio del gobierno de Milei realizado recientemente. El feriado del domingo 12 de octubre, se traslada al viernes 10, por lo que se espera que ANSES modifique las fechas.
El calendario de pago de ANSES para jubilados en octubre detalla las siguientes fechas: