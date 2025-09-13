Horacio Marín anunció que YPF exportará combustible premium desde la refinería de Mendoza en 2026

Horacio Marin, CEO de YPF Horacio Marín, CEO de YPF, dio detalles de la obra en la Refinería de Luján de Cuyo. En mayo finaliza una obra para hacer la nafta más sustentable con el medio ambiente. Foto: gentileza prensa Feria AOG. Buenos Aires.

YPF se expande desde Mendoza al mundo

En la Feria Argentina Oil y Gas, Marín explicó que YPF está en plena expansión y la instalación del reactor en la refinería de Mendoza representa un hito para la compañía.

Marín sostuvo que hay un plan de inversiones para los próximos 5 años que asciende a los 30.000 millones de dólares.

Entre los avances que se están haciendo desde la destilería local, sostuvo que se busca en mejorar la eficiencia de 45.000 barriles de petróleo por día.

reactor ypf impsa El traslado de un reactor a la Refinería de Luján de Cuyo demoró varios días, labores de ingeniería y consulta de los especialistas. En 2026 servirá para exportar combustible premium. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

En el evento que tuvo lugar en Buenos Aires, el responsable de la petrolera argentina resaltó la formación de los recursos humanos para los desafíos de la industria. Hay que destacar que YPF también incursionará en la minería, específicamente en la explotación de uranio para la energía nuclear.

En la planificación de capacitar a 10.000 personas en el Instituto Vaca Muerta en los próximos 5 años, Mendoza avaló la incorporación de YPF en un programa para la formación de proveedores, en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones.