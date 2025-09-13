Inicio Economía YPF
Petróleo

Horacio Marín anunció que YPF exportará combustible premium desde la refinería de Mendoza en 2026

El CEO de YPF hizo el anticipo en la Feria OAG 2025 que se desarrolló en La Rural. Mendoza avaló un plan de capacitación para las pymes del sector

Por UNO
Horacio Marin

Horacio Marin, CEO de YPF, en una recorrida por la Refinería de Luján de Cuyo. 

Foto: prensa YPF.

Horacio Marín, el CEO de YPF, hizo un anuncio en la Feria Argentina Oil y Gas, que se desarrolló esta semana en La Rural, que pone el foco en la reciente obra en la Refinería en Luján de Cuyo. Luego de la instalación del reactor que movilizó una logística poco antes vista, la petrolera se prepara para exportar combustible premium.

Marín le puso fecha a este anuncio clave para la industria energética nacional y anticipó que será en mayo del 2026. El salto de calidad y de sustentabilidad con el medio ambiente está vinculado a la mega obra, que involucró el trabajo y la técnica de ex Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA).

En el evento que reunió a las empresas más importantes del petróleo y el gas -y que centró la discusión en el desarrollo de Vaca Muerta- Marín destacó: "En mayo finalizará la obra en la refinería de Luján de Cuyo. No se sorprendan si pronto estamos exportando Infinia".

Horacio Marin, CEO de YPF
Horacio Mar&iacute;n, CEO de YPF, dio detalles de la obra en la Refiner&iacute;a de Luj&aacute;n de Cuyo. En mayo finaliza una obra para hacer la nafta m&aacute;s sustentable con el medio ambiente.

Horacio Marín, CEO de YPF, dio detalles de la obra en la Refinería de Luján de Cuyo. En mayo finaliza una obra para hacer la nafta más sustentable con el medio ambiente.

YPF se expande desde Mendoza al mundo

En la Feria Argentina Oil y Gas, Marín explicó que YPF está en plena expansión y la instalación del reactor en la refinería de Mendoza representa un hito para la compañía.

Marín sostuvo que hay un plan de inversiones para los próximos 5 años que asciende a los 30.000 millones de dólares.

Entre los avances que se están haciendo desde la destilería local, sostuvo que se busca en mejorar la eficiencia de 45.000 barriles de petróleo por día.

reactor ypf impsa
El traslado de un reactor a la Refiner&iacute;a de Luj&aacute;n de Cuyo demor&oacute; varios d&iacute;as, labores de ingenier&iacute;a y consulta de los especialistas. En 2026 servir&aacute; para exportar combustible premium.

El traslado de un reactor a la Refinería de Luján de Cuyo demoró varios días, labores de ingeniería y consulta de los especialistas. En 2026 servirá para exportar combustible premium.

En el evento que tuvo lugar en Buenos Aires, el responsable de la petrolera argentina resaltó la formación de los recursos humanos para los desafíos de la industria. Hay que destacar que YPF también incursionará en la minería, específicamente en la explotación de uranio para la energía nuclear.

En la planificación de capacitar a 10.000 personas en el Instituto Vaca Muerta en los próximos 5 años, Mendoza avaló la incorporación de YPF en un programa para la formación de proveedores, en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones.

Temas relacionados:

Te puede interesar