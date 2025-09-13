Confirmado el precio del dólar este lunes 15 de septiembre cuando abran los bancos

Dolar, cotizacion, bancos Los bancos confirmaron a cuánto se venderá cada dólar este lunes 15 de septiembre

A cuánto se venderá el dólar en cada banco el lunes 15 de septiembre

Después de un comienzo con mucho movimiento, los bancos confirmaron el precio al que venderán el dólar en cada entidad. Estos son los valores que manejarán en el inicio de este lunes 15 de septiembre:

Banco Nación: $1.465

Banco Galicia: $1.465

Banco ICBC: $1.467

Banco BBVA: $1.465

Banco Supervielle: $1.473

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.465

Banco Patagonia: $1.460

Banco Hipotecario: $1.475

Banco Santander: $1.470

Brubank: $1.467

Banco Credicoop: $1.465

Banco Macro: $1.475

Banco Piano: $1.465

dolares (2) El dólar blue se va a vender más barato que el oficial en el inicio de esta semana

A cuánto se venderán los dólares en Mercado Pago

Otra opción para comprar dólares es Mercado Pago. En ese sentido, el último viernes cotizó el dólar a $1469. Este será el precio al que se podrá comprar en la mañana de este lunes 15 de septiembre.

A cuánto se venderá el dólar blue este lunes 15 de septiembre

Al mismo tiempo que los bancos, las cuevas virtuales y presenciales también confirmaron el precio que tendrá el dólar blue.

Según destacaron desde las cuevas virtuales, el dólar blue se ubicará por debajo del dólar oficial a un precio de $1.425.