Confirmado el precio del dólar este lunes 15 de septiembre cuando abran los bancos

Luego de una semana con un precio de dólar récord tras las elecciones en Buenos Aires, hay mucha expectativa en el mercado sobre lo que puede pasar con las cotizaciones y el poder de fuego del Banco Central para evitar que el valor de la moneda norteamericana no siga subiendo.
Esto se debe a que el precio del dólar ha quedado muy cerca de la banda superior impuesta por el Banco Central ($1.470) y en caso de llegar a ese monto, la institución deberá intervenir y eso significa el uso de reservas.
Después de un comienzo con mucho movimiento, los bancos confirmaron el precio al que venderán el dólar en cada entidad. Estos son los valores que manejarán en el inicio de este lunes 15 de septiembre:
Otra opción para comprar dólares es Mercado Pago. En ese sentido, el último viernes cotizó el dólar a $1469. Este será el precio al que se podrá comprar en la mañana de este lunes 15 de septiembre.
Al mismo tiempo que los bancos, las cuevas virtuales y presenciales también confirmaron el precio que tendrá el dólar blue.
Según destacaron desde las cuevas virtuales, el dólar blue se ubicará por debajo del dólar oficial a un precio de $1.425.