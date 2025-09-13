Inicio Economía Dólar

Confirmado el precio del dólar este lunes 15 de septiembre cuando abran los bancos

El dólar tuvo un aumento importante en la última semana y los bancos confirmaron cuál será su precio este lunes 15 de septiembre

Cuál será el precio del dólar en cada banco este lunes 15 de septiembre

Los bancos más importantes le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar este lunes 15 de septiembre, cuando abran las operaciones cambiarias.

Luego de una semana con un precio de dólar récord tras las elecciones en Buenos Aires, hay mucha expectativa en el mercado sobre lo que puede pasar con las cotizaciones y el poder de fuego del Banco Central para evitar que el valor de la moneda norteamericana no siga subiendo.

Esto se debe a que el precio del dólar ha quedado muy cerca de la banda superior impuesta por el Banco Central ($1.470) y en caso de llegar a ese monto, la institución deberá intervenir y eso significa el uso de reservas.

Los bancos confirmaron a cu&aacute;nto se vender&aacute; cada d&oacute;lar este lunes 15 de septiembre

A cuánto se venderá el dólar en cada banco el lunes 15 de septiembre

Después de un comienzo con mucho movimiento, los bancos confirmaron el precio al que venderán el dólar en cada entidad. Estos son los valores que manejarán en el inicio de este lunes 15 de septiembre:

  • Banco Nación: $1.465
  • Banco Galicia: $1.465
  • Banco ICBC: $1.467
  • Banco BBVA: $1.465
  • Banco Supervielle: $1.473
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.465
  • Banco Patagonia: $1.460
  • Banco Hipotecario: $1.475
  • Banco Santander: $1.470
  • Brubank: $1.467
  • Banco Credicoop: $1.465
  • Banco Macro: $1.475
  • Banco Piano: $1.465
El d&oacute;lar blue se va a vender m&aacute;s barato que el oficial en el inicio de esta semana

A cuánto se venderán los dólares en Mercado Pago

Otra opción para comprar dólares es Mercado Pago. En ese sentido, el último viernes cotizó el dólar a $1469. Este será el precio al que se podrá comprar en la mañana de este lunes 15 de septiembre.

A cuánto se venderá el dólar blue este lunes 15 de septiembre

Al mismo tiempo que los bancos, las cuevas virtuales y presenciales también confirmaron el precio que tendrá el dólar blue.

Según destacaron desde las cuevas virtuales, el dólar blue se ubicará por debajo del dólar oficial a un precio de $1.425.

