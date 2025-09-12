El dólar oficial y el blue cerraron la semana con un incremento y marcaron otro récord

Dolares El dólar blue aumentó $15 este viernes.

Acciones y bonos en picada

Los bonos de la deuda pública registraron un fuerte cimbronazo en otra jornada adversa para los activos argentinos.

En los paneles de Wall Street, las caídas fueron mayores y fueron encabezadas por el Grupo Supervielle (-6%), seguida por BBVA (-5,9%) y Grupo Financiero Galicia(-5,5%), según detalló el diario El Cronista.

Los títulos sufrieron bajas de hasta el 4% y el riesgo país se ubicó en la zona de los 1.100 puntos.

Las bajas fueron las siguientes:

AE38D -3,7

AL29D -3,3

AL30D -2

AL35D -3,5

AL41D -4

GD30D -1,9

GD35D -3,7

GD46D -3,8

En tanto que las acciones del MERVAL cayeron 3%, mientras que los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York también mostraron una mayoría de bajas.

Fuente: Noticias Argentinas y El Cronista