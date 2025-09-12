Inicio Economía Dólar
Mercado cambiario

El dólar oficial y el blue cerraron la semana con un incremento y marcaron otro récord

El dólar terminó a $1.465 para la venta en las pizarras del Banco Nación. En tanto que el blue se vendió a $1.429 en Mendoza

Por UNO
El dólar en el Banco Nación aumentó este viernes 20 pesos en relación a la jornada anterior.

El mercado cambiario cerró la semana con lo que podría calificarse como un viernes negro. Por tercer día consecutivo, el dólar sufrió un aumento de $20 y terminó en $1.465 para la punta vendedora en el Banco Nación, a escasos puntos del techo de la banda ($1.472) que dispuso el gobierno cuando implementó el cepo en abril pasado.

En relación al jueves, el dólar oficial trepó 1,4% en el Banco Nación y marcó así un nuevo récord en medio de una semana muy volátil teniendo en cuenta la estrepitosa derrota electoral que sufrió La Libertad Avanza el domingo pasado en la provincia de Buenos Aires.

El dólar blue también terminó este viernes en alza respecto a la jornada anterior. En este caso, el incremento fue de 15 pesos y se ubicó en $1.405 para la compra y $1.429 para la venta en las cuevas del microcentro mendocino, 4 pesos más que en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Dolares
El d&oacute;lar blue aument&oacute; $15 este viernes.

El dólar blue aumentó $15 este viernes.

Acciones y bonos en picada

Los bonos de la deuda pública registraron un fuerte cimbronazo en otra jornada adversa para los activos argentinos.

En los paneles de Wall Street, las caídas fueron mayores y fueron encabezadas por el Grupo Supervielle (-6%), seguida por BBVA (-5,9%) y Grupo Financiero Galicia(-5,5%), según detalló el diario El Cronista.

Los títulos sufrieron bajas de hasta el 4% y el riesgo país se ubicó en la zona de los 1.100 puntos.

Las bajas fueron las siguientes:

  • AE38D -3,7
  • AL29D -3,3
  • AL30D -2
  • AL35D -3,5
  • AL41D -4
  • GD30D -1,9
  • GD35D -3,7
  • GD46D -3,8

En tanto que las acciones del MERVAL cayeron 3%, mientras que los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York también mostraron una mayoría de bajas.

Fuente: Noticias Argentinas y El Cronista

