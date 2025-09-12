El dólar vuelve a operar en alza y se acerca al techo de la banda. 

El dólar norteamericano opera en alza a media rueda de este viernes 12 de septiembre y va acercándose al techo de la banda, en la cual el Banco Central venderá divisas para contener su escalada.
Precisamente, el dólar oficial en el Banco Nación cotiza en $1.460, mientras que el dólar mayorista opera en $1.450.
Es oportuno destacar que el techo de la banda al día de hoy es $1.472.
En ese sentido, operadores señalan que el Banco Central ya realizó ofertas a ese precio en el mercado de cambios.
Por otra parte, para los minoristas el precio es de $1.470, mientras que el “blue” se paga a $1.410, a la espera de los últimos movimientos cambiarios en el cierre de la semana.
Con información de Noticias Argentinas