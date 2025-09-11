Inicio Economía dólar
Al llegar a $1.445, el dólar marcó un nuevo récord y ya acumula 6% de aumento en septiembre

Este jueves sumó $10 y se acerca al máximo de la banda. El dólar blue, con un incremento de $15, cerró en $1.410 para la venta

Miguel Ángel Flores
El dólar oficial subió $10 y batió otro récord este jueves 11 de septiembre.

El dólar oficial subió por segundo día consecutivo para cerrar este jueves a$1.445 para la venta en la cotización del Banco Nación. Después de un incremento de $10, alcanzó un nuevo récord desde la salida del cepo cambiario dispuesta por el gobierno de Javier Milei.

De esta manera, la moneda estadounidense sigue debajo del techo de bandas implementadas por el gobierno, ubicado en los $1.470,9. Mientras tanto, el dólar blue sumó $15 pero permanece a distancia del oficial.

La suba se da pese a que el Tesoro nacional, en una nueva licitación de letras en pesos, logró renovar más del 91% de los vencimientos, por un total de $6,633 billones a menor tasa. Y con una escasa demanda de instrumentos atados al dólar.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.440 y $1.445 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

De esa forma, en lo que va de septiembre, el dólar oficial ya acumula una "flotación" del 6%.

Dólar blue, el más barato

El dólar blue cotizaba al cierre de la jornada en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, con una suba del 1,4% en la jornada. Así volvió a ser el más barato de las cotizaciones del tipo de cambio.

Con un dólar que subió por segundo día consecutivo, el mayorista se ubicaba en $1.433 con un incremento de 0,7%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP subió 0,7% hasta $1.437,96. Y con menor incremento (0,6%), el Contado Con Liquidación (CCL) alcanzó los $1.445,74.

Al mismo tiempo, el dólar tarjeta rozó los $1.885. Esto, producto de haber sumado más de $12 y con el recargo habitual del 30%.

