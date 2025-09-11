Al llegar a $1.445, el dólar marcó un nuevo récord y ya acumula 6% de aumento en septiembre

dolar blue (11).jpg

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.440 y $1.445 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

De esa forma, en lo que va de septiembre, el dólar oficial ya acumula una "flotación" del 6%.

Dólar blue, el más barato

El dólar blue cotizaba al cierre de la jornada en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, con una suba del 1,4% en la jornada. Así volvió a ser el más barato de las cotizaciones del tipo de cambio.

Con un dólar que subió por segundo día consecutivo, el mayorista se ubicaba en $1.433 con un incremento de 0,7%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP subió 0,7% hasta $1.437,96. Y con menor incremento (0,6%), el Contado Con Liquidación (CCL) alcanzó los $1.445,74.

Al mismo tiempo, el dólar tarjeta rozó los $1.885. Esto, producto de haber sumado más de $12 y con el recargo habitual del 30%.