Tras el fallo de la Justicia, Luis Caputo dejó sin efecto los 49 despidos en el INV

INV La sede del INV está ubicada en la avenida San Martín, de la Ciudad de Mendoza.

" Dejase sin efecto la resolución 1240 del 21 de agosto de 2025 del Ministerio de Economía por la que se dispusiera el pase a disponibilidad del personal de planta permanente con estabilidad adquirida", dice la nueva resolución 1.343 firmada por Caputo con copia a su par del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Situación en el INV

Los 49 trabajadores del INV afectados por la decisión empezaron a ser notificados este mismo jueves de la medida.

El régimen de disponibilidad que ahora queda sin efecto establecía que los empleados del organismo pasarían a una nueva modalidad previa al despido. En principio, significaba que dejaran de asistir al lugar de trabajo y siguieran cobrando su sueldo por 12 meses, antes de su desvinculación definitiva con el pago de la indemnización proporcional.

La situación se había generado el jueves 21 de agosto por la tarde. Fue cuando, conocido el veto del Congreso que daba por tierra con la reestructuración de organismos estatales como INV e INTA pretendida por el gobierno, Luis Caputo ordenó casi inmediatamente después empezar a enviar la comunicación con el pase a disponibilidad.