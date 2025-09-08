Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete con "profunda autocrítica" y sin Luis Caputo

Se espera para la edición vespertina se sumen Patricia Bullrich (Seguridad), quien participa por estas horas de la Cumbre Regional de Seguridad Ciudadana y Justicia, y Luis Caputo (Economía).

Milei_discurso Javier Milei reconoció la dura derrota en Buenos Aires.

Las elecciones que fueron y las que se vienen para Javier Milei

Se trata de un lunes convulsionado para La Libertad Avanza que deberá revisar en detalle los resultados electorales de cada sección de la provincia y rediscutir la estrategia camino a los comicios nacionales del 26 de octubre.

Fue el propio Javier Milei el que anticipó una “profunda autocrítica” y un cambio en el accionar que permita “no repetir los mismos errores”.

“Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos, y eso va a conllevar a una profunda autocrítica, donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir”, dio el domingo por la noche.

“No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores”, planteó desde el escenario ubicado en el salón principal del salón platense Vonharv, durante su breve discurso que duró poco más de seis minutos.

guillermo francos El Jefe de Gabinete Guillermo Francos estuvo en la reunión que convocó Javier Milei.

Guillermo Francos pidió autocrítica tras la derrota electoral

jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó esta mañana que, tras la derrota electoral del domingo en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno debe “hacer autocrítica” y ver en qué falló, especialmente porque “los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”.

“Hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el Gobierno propone como política, que claramente no va a cambiar” sostuvo Francos.

Guillermo Francos dijo en declaraciones radiales que, pese al resultado adverso, el Gobierno está “convencido de que el equilibrio fiscal es la base de un crecimiento económico, pero también es cierto que el paso de la macro a la micro es muy importante”.

“Vamos a analizar todo esto para enfocarnos en las elecciones de octubre y lograr un triunfo, porque la realidad es que es la elección nacional la que nos va a permitir tener los legisladores necesarios para poder avanzar en el Congreso con las reformas que necesitamos”, indicó.

Además, puntualizó como “temas pendientes” para avanzar en el Congreso a las reformas laboral y tributaria y sostuvo que “las tenemos que encarar porque si no la competitividad de nuestros empresarios va a seguir siempre detrás de las expectativas que tiene la población”.

Explicó que el tuit de anoche del ministro de Economía, Luis Caputo, acerca de que la política económica no va a cambiar, apunta a “sostener el equilibrio fiscal y la política cambiaria, porque si no volvemos a lo mismo, que se vaya todo a precios y generar nuevamente inflación, que es el logro más importante que ha obtenido el Gobierno”.

Fuentes: Noticias Argentinas, A24 y El Cronista