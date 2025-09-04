Inicio Economía Dólar
Mercado cambiario

Desde Economía acusaron a un banco chino por la suba del dólar y la respuesta no tardó en llegar

El segundo de Luis Caputo le atribuyó la fuerte subida del dólar del lunes al banco ICBC, la entidad financiera con capitales chinos que opera en el país

El secretario de Finanzas

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, apuntó contra el ICBC por la suba del dólar el lunes.

El secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Pablo Quirno, acusó al banco ICBC de haber hecho subir el precio del dólar el lunes hasta rozar los $1.400.

"El lunes, durante dos horas, con U$S30 millones de dólares, un banco de origen chino levantó el precio del dólar $40 con un volumen muy chico", aseguró el funcionario en una entrevista en el canal A24.

Previo al anuncio sobre la intervención en el mercado de cambios por parte del Gobierno, el secretario de Finanzas realizó una declaración respecto del alza que recibió el dólar en la rueda del lunes.

Quirno se refirió al “banco chino” que opera en el país, al que acusó de haber aumentado el precio de dólar en torno a unos $40, rozando los $1.400.

El segundo de Luis Caputo reafirmó que "no hay ninguna rotura del esquema cambiario, ni del esquema de bandas. El Banco Central seguirá comprando pesos en el tope de la banda y seguirá vendiendo pesos en el piso de la banda. Nada ha cambiado".

Tras los cambios anunciados por Economía, el dólar oficial se mantuvo al cierre de la rueda del miércoles en $1.375. En tanto, el blue cedió otros $10 para ubicarse en $1.350, al cabo de una jornada durante la cual el riesgo país alcanzó los 893 puntos.

ICBC, el banco apuntado por Pablo Quirno.

La respuesta de ICBC por la suba del dólar

Tras la acusación de Quirno, ICBC detalló públicamente que se muestra optimista frente a las medidas "enfocadas en el crecimiento del país".

"Lo que sí podemos decir es lo siguiente: operamos en el mercado hace muchos años, con idoneidad y respeto por las normas regulatorias. Seguiremos apoyando y acompañando las medidas enfocadas en el crecimiento del país", puntualizaron.

