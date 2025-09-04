Desde Economía acusaron a un banco chino por la suba del dólar y la respuesta no tardó en llegar

Quirno se refirió al “banco chino” que opera en el país, al que acusó de haber aumentado el precio de dólar en torno a unos $40, rozando los $1.400.

El segundo de Luis Caputo reafirmó que "no hay ninguna rotura del esquema cambiario, ni del esquema de bandas. El Banco Central seguirá comprando pesos en el tope de la banda y seguirá vendiendo pesos en el piso de la banda. Nada ha cambiado".

Tras los cambios anunciados por Economía, el dólar oficial se mantuvo al cierre de la rueda del miércoles en $1.375. En tanto, el blue cedió otros $10 para ubicarse en $1.350, al cabo de una jornada durante la cual el riesgo país alcanzó los 893 puntos.

Banco ICBC ICBC, el banco apuntado por Pablo Quirno.

La respuesta de ICBC por la suba del dólar

Tras la acusación de Quirno, ICBC detalló públicamente que se muestra optimista frente a las medidas "enfocadas en el crecimiento del país".

"Lo que sí podemos decir es lo siguiente: operamos en el mercado hace muchos años, con idoneidad y respeto por las normas regulatorias. Seguiremos apoyando y acompañando las medidas enfocadas en el crecimiento del país", puntualizaron.

