Rodolfo Montero acusó a Iturbe de hacer campaña "mostrando cómo se les cae el pelo a los niños"

MONTERO, sobre Iturbe en 7D: "HACE CAMPAÑA mostrando cómo se le CAE EL PELO a los niños"
Y le cuestionó directamente: "No me parece para nada correcto hacer un video y hacer campaña mostrando cómo se les cae el pelo a los niños. Me parece bajísimo", remarcó.
Sí aceptó que existió la renuncia de los tres profesionales el mismo día, "pero inmediatamente el hospital puso personal de otros servicios, e incluso 5 anestesistas que se hicieron cargo de lo paliativo, con lo cual no se perdieron turnos. Pensar que alguien en su sano juicio puede querer desarmar un servicio que cuida a los niños en su última etapa de vida es una locura. ¿A quién se le puede ocurrir?", retrucó.
Montero: "Está regularizada la entrega de medicamentos en OSEP"
Luego de varios reclamos de afiliados a OSEP que marcaban el retraso en la entrega de medicamentos oncológicos, el ministro Montero salí a explicar que se debió a que "la obra social tenía convenio con tres cámaras que nuclean a los laboratorios y se cortó el 28 de febrero y hubo que salir a hacer licitaciones para proveerse. En esas licitaciones entre marzo y abril hubo complicaciones y laboratorios que prometieron entregar en una fecha y no lo hicieron y eso hubo retrasos".
Sin embargo, remarcó que la entrega de esos medicamentos "está totalmente regularizada y hay stock de medicamentos para todo el mundo.
El ministro reconoció que "hubo personas a las que no atendimos como corresponde" y admitió que al entregar esos medicamentos sólo en las farmacias de OSEP" se acumulan muchos pacientes y empiezan y se generan molestias. Eso es algo que tenemos que trabajar".
Con la importación de medicamentos ahorramos $2.600 millones
Montero también hizo un balance de la decisión que tomó junto a Cornejo de importar medicamentos de manera directa, en su mayoría provenientes de la India.
Según el ministro, con esa estrategia el Estado mendocino se ahorró $2.600 millones, porque en total han gastado poco más de $500 millones "y esa compra en el mercado local nos hubiera costado unos $3.100 millones", apuntó.
Para ejemplificar el nivel de ese ahorro, el funcionario recordó que la provincia compró unos implantes anticonceptivos subdérmicos: "Los que comprábamos acá los comprábamos a 95 dólares y los importamos a 8,50 dólares que compramos a Bayer en Finlandia", precisó y sumó que sólo en ese producto el ahorro fue de $1.000 millones anuales.