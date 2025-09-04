Inicio Política Rodolfo Montero
Elecciones en marcha

Rodolfo Montero acusó a Iturbe de hacer campaña "mostrando cómo se les cae el pelo a los niños"

El ministro de Salud, Rodolfo Montero, disparó contra la titular del gremio de AMPROS, candidata a senadora provincial del frente Provincias Unidas

Rosana Villegas
Por Rosana Villegas [email protected]
Rodolfo Montero salió a cruzar a Claudia Iturbe y la acusó de hacer campaña usando videos en los que muestra a niños a los que se les cae el pelo.

Foto: Martín Pravata / Diario UNO

El ministro de Salud, Rodolfo Montero, dejó el bajo perfil que cultiva para disparar de lleno contra la titular del gremio de AMPROS, Claudia Iturbe que ahora es candidata a senadora provincial por el frente de Provincias Unidas, que lidera Jorge Difonso.

El funcionario acusó a la sindicalista de "hacer campaña mostrando cómo se les cae el pelo a los niños", en referencia a un video que Iturbe difundió para denunciar que tres médicos de Servicios de Cuidados Paliativos del hospital Notti renunciaron por supuestas disconformidad con las condiciones laborales, denunciando que eso respondía a una política de Gobierno "para desarmar ese equipo de Cuidados Paliativos".

"Claudia siempre ha tenido ambiciones políticas y ahora es candidata. Y ha usado el gremio como catapulta. Yo creo que hace daño, porque siempre hay que poner a los pacientes por delante. Cuando vos decís cosas que no son y hacés videos con cosas que no son, generás incertidumbre en los pacientes. Hay familias que la pasan muy mal que tienen hijos que se atienden en el Notti y cuando ven estos videos se angustian", marcó en su paso por Séptimo Día.

Embed - MONTERO, sobre Iturbe en 7D: "HACE CAMPAÑA mostrando cómo se le CAE EL PELO a los niños"

Y le cuestionó directamente: "No me parece para nada correcto hacer un video y hacer campaña mostrando cómo se les cae el pelo a los niños. Me parece bajísimo", remarcó.

Tuit de Rodolfo Montero

Sí aceptó que existió la renuncia de los tres profesionales el mismo día, "pero inmediatamente el hospital puso personal de otros servicios, e incluso 5 anestesistas que se hicieron cargo de lo paliativo, con lo cual no se perdieron turnos. Pensar que alguien en su sano juicio puede querer desarmar un servicio que cuida a los niños en su última etapa de vida es una locura. ¿A quién se le puede ocurrir?", retrucó.

Montero: "Está regularizada la entrega de medicamentos en OSEP"

Luego de varios reclamos de afiliados a OSEP que marcaban el retraso en la entrega de medicamentos oncológicos, el ministro Montero salí a explicar que se debió a que "la obra social tenía convenio con tres cámaras que nuclean a los laboratorios y se cortó el 28 de febrero y hubo que salir a hacer licitaciones para proveerse. En esas licitaciones entre marzo y abril hubo complicaciones y laboratorios que prometieron entregar en una fecha y no lo hicieron y eso hubo retrasos".

Sin embargo, remarcó que la entrega de esos medicamentos "está totalmente regularizada y hay stock de medicamentos para todo el mundo.

El ministro reconoció que "hubo personas a las que no atendimos como corresponde" y admitió que al entregar esos medicamentos sólo en las farmacias de OSEP" se acumulan muchos pacientes y empiezan y se generan molestias. Eso es algo que tenemos que trabajar".

Con la importación de medicamentos ahorramos $2.600 millones

Montero también hizo un balance de la decisión que tomó junto a Cornejo de importar medicamentos de manera directa, en su mayoría provenientes de la India.

Según el ministro, con esa estrategia el Estado mendocino se ahorró $2.600 millones, porque en total han gastado poco más de $500 millones "y esa compra en el mercado local nos hubiera costado unos $3.100 millones", apuntó.

Para ejemplificar el nivel de ese ahorro, el funcionario recordó que la provincia compró unos implantes anticonceptivos subdérmicos: "Los que comprábamos acá los comprábamos a 95 dólares y los importamos a 8,50 dólares que compramos a Bayer en Finlandia", precisó y sumó que sólo en ese producto el ahorro fue de $1.000 millones anuales.

