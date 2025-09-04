Rodolfo Montero acusó a Iturbe de hacer campaña "mostrando cómo se les cae el pelo a los niños"

Embed - MONTERO, sobre Iturbe en 7D: "HACE CAMPAÑA mostrando cómo se le CAE EL PELO a los niños"

Y le cuestionó directamente: "No me parece para nada correcto hacer un video y hacer campaña mostrando cómo se les cae el pelo a los niños. Me parece bajísimo", remarcó.

Tuit de Rodolfo Montero

Sí aceptó que existió la renuncia de los tres profesionales el mismo día, "pero inmediatamente el hospital puso personal de otros servicios, e incluso 5 anestesistas que se hicieron cargo de lo paliativo, con lo cual no se perdieron turnos. Pensar que alguien en su sano juicio puede querer desarmar un servicio que cuida a los niños en su última etapa de vida es una locura. ¿A quién se le puede ocurrir?", retrucó.

Montero: "Está regularizada la entrega de medicamentos en OSEP"

Luego de varios reclamos de afiliados a OSEP que marcaban el retraso en la entrega de medicamentos oncológicos, el ministro Montero salí a explicar que se debió a que "la obra social tenía convenio con tres cámaras que nuclean a los laboratorios y se cortó el 28 de febrero y hubo que salir a hacer licitaciones para proveerse. En esas licitaciones entre marzo y abril hubo complicaciones y laboratorios que prometieron entregar en una fecha y no lo hicieron y eso hubo retrasos".

Sin embargo, remarcó que la entrega de esos medicamentos "está totalmente regularizada y hay stock de medicamentos para todo el mundo.

El ministro reconoció que "hubo personas a las que no atendimos como corresponde" y admitió que al entregar esos medicamentos sólo en las farmacias de OSEP" se acumulan muchos pacientes y empiezan y se generan molestias. Eso es algo que tenemos que trabajar".

Con la importación de medicamentos ahorramos $2.600 millones

Montero también hizo un balance de la decisión que tomó junto a Cornejo de importar medicamentos de manera directa, en su mayoría provenientes de la India.

Según el ministro, con esa estrategia el Estado mendocino se ahorró $2.600 millones, porque en total han gastado poco más de $500 millones "y esa compra en el mercado local nos hubiera costado unos $3.100 millones", apuntó.

Para ejemplificar el nivel de ese ahorro, el funcionario recordó que la provincia compró unos implantes anticonceptivos subdérmicos: "Los que comprábamos acá los comprábamos a 95 dólares y los importamos a 8,50 dólares que compramos a Bayer en Finlandia", precisó y sumó que sólo en ese producto el ahorro fue de $1.000 millones anuales.