El Gobierno se reunió con empresarios chinos por trenes, minería y Vaca Muerta

Funcionarios del Gobierno de Mendoza recibieron este miércoles a una delegación de Guangdong, la provincia con mayor desarrollo económico de China, en una agenda centrada en inversiones, tecnología y cooperación comercial.
Uno de los ejes más destacados de la cumbre con autoridades políticas y empresarios de las Cámaras de Comercio de Guangdong fue el avance del sistema de transporte eléctrico mendocino y la posibilidad de profundizar la compra de tecnología ferroviaria a empresas chinas.
El ministro de Gobierno, Natalio Mema, recordó que Mendoza incorporó en 2018 los primeros colectivos eléctricos del país fabricados por la empresa china BYD y destacó que actualmente la firma CRRC fue adjudicataria para la provisión de material rodante destinado al Tren de Cercanías.
En tanto que, la vicegobernadora Hebe Casado aseguró que la delegación china mostró “un fuerte interés” en el potencial del petróleo no convencional y en la llamada Vaca Muerta mendocina, además de sectores como producción de alimentos, agricultura, ganadería y tecnología.
La comitiva china estuvo encabezada por Wang Xi, presidente de la Asociación de Amistad con el Exterior de Guangdong. Por parte del Gobierno de Mendoza participaron Casado; Mema; el ministro de Hacienda, Víctor Fayad; y el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.
China, clave para el Metrotranvía y el Tren de Cercanías
“Estamos ampliando el Metrotranvía eléctrico y buscando nuevas tecnologías para modernizar el transporte público”, señaló Mema.
Desde el Gobierno remarcaron que Guangdong concentra algunas de las industrias ferroviarias y tecnológicas más importantes del mundo, por lo que el vínculo aparece como estratégico para futuros proyectos de movilidad sustentable en Mendoza.
Interés chino en Vaca Muerta y minería
Durante el encuentro, las autoridades mendocinas también presentaron oportunidades de inversión en minería, petróleo, energía, agroindustria y logística.
Fayad destacó puntualmente que Mendoza busca alianzas para desarrollar sectores vinculados al cobre, el potasio y el petróleo. “Son actividades que demandan inversiones de escala y pueden impulsar el desarrollo energético y productivo de la provincia”, sostuvo.
En tanto, Vargas Arizu puso el acento en el intercambio comercial y tecnológico con China. Recordó que Mendoza exporta vinos al país asiático desde hace más de 25 años y señaló que Guangdong consume productos vitivinícolas mendocinos.
El ministro también planteó la posibilidad de trabajar en conjunto en tecnología aplicada al agro, eficiencia hídrica y producción ganadera, además de avanzar en estrategias compartidas alrededor de la producción de ajo.
Guangdong, una potencia económica mundial
Guangdong es considerada la provincia más poderosa económicamente de China. Tiene cerca de 130 millones de habitantes y concentra gran parte del desarrollo industrial y exportador del gigante asiático.
Desde el Gobierno mendocino destacaron que la visita de la delegación china representa una oportunidad para ampliar vínculos institucionales y atraer inversiones en sectores considerados estratégicos para la provincia.