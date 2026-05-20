El Gobierno se reunió con empresarios chinos por trenes, minería y Vaca Muerta

china natalio mema hebe casado vargas arizu Guangdong es considerada la provincia más poderosa económicamente de China.

En tanto que, la vicegobernadora Hebe Casado aseguró que la delegación china mostró “un fuerte interés” en el potencial del petróleo no convencional y en la llamada Vaca Muerta mendocina, además de sectores como producción de alimentos, agricultura, ganadería y tecnología.

La comitiva china estuvo encabezada por Wang Xi, presidente de la Asociación de Amistad con el Exterior de Guangdong. Por parte del Gobierno de Mendoza participaron Casado; Mema; el ministro de Hacienda, Víctor Fayad; y el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

China, clave para el Metrotranvía y el Tren de Cercanías

“Estamos ampliando el Metrotranvía eléctrico y buscando nuevas tecnologías para modernizar el transporte público”, señaló Mema.

Desde el Gobierno remarcaron que Guangdong concentra algunas de las industrias ferroviarias y tecnológicas más importantes del mundo, por lo que el vínculo aparece como estratégico para futuros proyectos de movilidad sustentable en Mendoza.

crrc china tren Los trenes de la firma china CRRC, adjudicataria para la provisión de material rodante destinado al Tren de Cercanías.

Interés chino en Vaca Muerta y minería

Durante el encuentro, las autoridades mendocinas también presentaron oportunidades de inversión en minería, petróleo, energía, agroindustria y logística.

Fayad destacó puntualmente que Mendoza busca alianzas para desarrollar sectores vinculados al cobre, el potasio y el petróleo. “Son actividades que demandan inversiones de escala y pueden impulsar el desarrollo energético y productivo de la provincia”, sostuvo.

En tanto, Vargas Arizu puso el acento en el intercambio comercial y tecnológico con China. Recordó que Mendoza exporta vinos al país asiático desde hace más de 25 años y señaló que Guangdong consume productos vitivinícolas mendocinos.

china natalio mema comercio Mendoza avanza con empresarios chinos en la compra de tecnología ferroviaria.

El ministro también planteó la posibilidad de trabajar en conjunto en tecnología aplicada al agro, eficiencia hídrica y producción ganadera, además de avanzar en estrategias compartidas alrededor de la producción de ajo.

Guangdong, una potencia económica mundial

Guangdong es considerada la provincia más poderosa económicamente de China. Tiene cerca de 130 millones de habitantes y concentra gran parte del desarrollo industrial y exportador del gigante asiático.

Desde el Gobierno mendocino destacaron que la visita de la delegación china representa una oportunidad para ampliar vínculos institucionales y atraer inversiones en sectores considerados estratégicos para la provincia.