Sellos antiguos renovados para viajeros modernos

“Siempre me encantaron las piedras”, dijo. Pero recién cuando su hija le sugirió hace algunos años que mostrara sus sellos en Internet, las cosas despegaron.

El sello con panda y nombre en inglés, una pieza distintiva de la obra de Huang, recibió una cálida respuesta en las redes sociales. Cada sello requiere un día completo de trabajo, con el diseño cuidadosamente planificado para que cada línea, ya sea una letra curva o una pequeña pata de panda, quede perfecta.

Las creaciones de Huang son personales y están impregnadas de tradición. Algunos sellos presentan letras en inglés combinadas con dragones y fénix como regalos románticos, mientras que otros muestran diseños cálidos y extravagantes.

Más allá del aspecto comercial, Huang considera que sus sellos son un puente entre el arte chino y la vida moderna, un pequeño sello que transmite personalidad, diversión y un toque de herencia cultural.

Lo que alguna vez fue una herramienta solemne para emperadores y funcionarios se convirtió en un recuerdo divertido y personal tanto para turistas como para residentes, mezclando tradición antigua con estilo contemporáneo. El auge de los sellos personalizados que incluyen nombres en inglés junto a animales tradicionales chinos está redefiniendo el mercado de souvenirs.

Li Mingliang, de 35 años, un artista del grabado de sellos cuyo trabajo ganó atención por combinar tradición e innovación, señaló que esta práctica es una piedra angular de las bellas artes del país y que, aunque la función del sello ha evolucionado con el tiempo, siempre ha mantenido un profundo valor simbólico.

Históricamente, los sellos se utilizaban para autorizar documentos y sellar cartas. A menudo elaborados con jade, marfil o madera, se convirtieron en símbolos de autoridad y prestigio.

“Incorporar nombres en inglés y animales populares como gatos, cachorros y pandas es algo nuevo. Es una manera de conectar con los turistas de una forma más personal”, dijo Li.

Uno de sus clientes, un fotógrafo británico, encargó un sello personalizado con un rayo y un puño cerrado para capturar la esencia y el control de la luz en la fotografía. “El arte, en última instancia, consiste en expresar los pensamientos, emociones y valores de uno mismo”, afirmó Li.

Por CHEN NAN.