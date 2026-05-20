Aunque algunas de las caligrafías más bellas se originaron en China, durante siglos los documentos y cartas importantes no se firmaban con un nombre escrito a mano, sino con un sello tallado: un pequeño bloque de piedra que dejaba una marca roja intensa y única para su propietario.
Sellos antiguos renovados para viajeros modernos
La artesanía tradicional se combina con un toque contemporáneo para crear recuerdos únicos
Ahora imagina firmar tu nombre con un sello que deja una marca roja brillante, quizás con un panda juguetón mordisqueando un brote de bambú. Si la idea resulta atractiva, entonces hay que ir a Xuzhou, provincia de Jiangsu, y buscar a Huang Guorui. En su taller, le da un giro moderno a las tradiciones de elaboración de sellos.
Huang no tenía pensado convertirse en un artesano contemporáneo de sellos. Durante su tiempo libre después del trabajo, talla delicados símbolos, letras en inglés y animales en piedras.
“Siempre me encantaron las piedras”, dijo. Pero recién cuando su hija le sugirió hace algunos años que mostrara sus sellos en Internet, las cosas despegaron.
El sello con panda y nombre en inglés, una pieza distintiva de la obra de Huang, recibió una cálida respuesta en las redes sociales. Cada sello requiere un día completo de trabajo, con el diseño cuidadosamente planificado para que cada línea, ya sea una letra curva o una pequeña pata de panda, quede perfecta.
Las creaciones de Huang son personales y están impregnadas de tradición. Algunos sellos presentan letras en inglés combinadas con dragones y fénix como regalos románticos, mientras que otros muestran diseños cálidos y extravagantes.
Más allá del aspecto comercial, Huang considera que sus sellos son un puente entre el arte chino y la vida moderna, un pequeño sello que transmite personalidad, diversión y un toque de herencia cultural.
Lo que alguna vez fue una herramienta solemne para emperadores y funcionarios se convirtió en un recuerdo divertido y personal tanto para turistas como para residentes, mezclando tradición antigua con estilo contemporáneo. El auge de los sellos personalizados que incluyen nombres en inglés junto a animales tradicionales chinos está redefiniendo el mercado de souvenirs.
Li Mingliang, de 35 años, un artista del grabado de sellos cuyo trabajo ganó atención por combinar tradición e innovación, señaló que esta práctica es una piedra angular de las bellas artes del país y que, aunque la función del sello ha evolucionado con el tiempo, siempre ha mantenido un profundo valor simbólico.
Históricamente, los sellos se utilizaban para autorizar documentos y sellar cartas. A menudo elaborados con jade, marfil o madera, se convirtieron en símbolos de autoridad y prestigio.
“Incorporar nombres en inglés y animales populares como gatos, cachorros y pandas es algo nuevo. Es una manera de conectar con los turistas de una forma más personal”, dijo Li.
Uno de sus clientes, un fotógrafo británico, encargó un sello personalizado con un rayo y un puño cerrado para capturar la esencia y el control de la luz en la fotografía. “El arte, en última instancia, consiste en expresar los pensamientos, emociones y valores de uno mismo”, afirmó Li.
Por CHEN NAN.