El "momento chino" en spas de 24 horas

“Esto es una locura increíble”, dijo mientras mostraba con su cámara las instalaciones de cinco pisos. “Por u$s 41 tienes todo. Hay una biblioteca, mesas de billar, salas de masaje, áreas para dormir e incluso zonas tranquilas donde la gente puede pasar la noche”.

En el centro de la experiencia de una casa de baños china está la exfoliación corporal. El ritual rejuvenecedor, realizado por asistentes capacitados que utilizan distintos niveles de presión para obtener el máximo beneficio, sorprende a los visitantes, especialmente a quienes van por primera vez.

Los spas y casas de baños en China suelen funcionar como retiros de bienestar, con terapias como el gua sha, un tratamiento de medicina tradicional china que utiliza herramientas de bordes lisos para estimular la circulación, favorecer el drenaje linfático y aliviar tensiones, y las ventosas, que añaden otra dimensión a la experiencia.

Lo que experimentan los visitantes no es una novedad, sino la reinvención de una práctica centenaria. La popularidad de las casas de baños comunitarias se remonta a la dinastía Song del Norte (960-1127), aunque las instalaciones modernas evolucionaron hasta convertirse en amplios espacios sociales integrales.

En comparación con instalaciones similares en Japón y Corea del Sur, las casas de baños chinas se posicionan cada vez más como destinos integrales de mayor valor. Su tamaño, accesibilidad y diversidad de servicios, que combinan baño, gastronomía, entretenimiento y relajación, son lo que las distingue.

Las casas de baños chinas también rompen con la tendencia de un modelo único para todos. Shenyang, provincia de Liaoning, cuenta con enormes complejos con elaborados procesos de exfoliación en múltiples etapas. Harbin, provincia de Heilongjiang, combina baños invernales con frutas congeladas y hotpot.

Yangzhou, provincia de Jiangsu, cuna del dicho “té matutino, baño nocturno”, registra la práctica de los baños comunitarios desde la dinastía Han (206 a. C.-220 d. C.). En las históricas casas de baños de Yangzhou, como Yongningquan, los huéspedes todavía se sumergen en piscinas de azulejos antiguas mientras asistentes realizan masaje rítmico de espalda y exfoliaciones con toallas de seda.

Bailey, una vloguera de Sídney, Australia, que visitó una casa de baños en Dalian, Liaoning, describió su experiencia como estar en un lugar con “una atmósfera comunicativa”.

La creciente popularidad de los spas y casas de baños chinos refleja un cambio más amplio en la manera en que los extranjeros quieren experimentar China. La mayoría de los viajeros busca experiencias inmersivas y cotidianas, lo que los usuarios de redes sociales suelen llamar “momentos muy chinos”.

“Las cosas que parecen ordinarias para los locales se están convirtiendo en extraordinarias para los visitantes internacionales”, sostuvo Li Mengran, vocera de UTour Group, una importante plataforma de viajes con sede en Beijing. “De ahí surge una nueva ola de crecimiento turístico”.

Por WANG ZHUOQIONG.