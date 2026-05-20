La "economía de azoteas" es la nueva frontera del consumo

El programa, inaugurado recientemente en el jardín terraza del séptimo piso del centro comercial Beijing APM, se extenderá hasta octubre. El proyecto integra más de 100 espacios de terrazas mediante una estrategia promocional por etapas, aprovechando alianzas con medios de comunicación, instituciones financieras, plataformas de estilo de vida y la cadena de suministro comercial en general.

Los organizadores señalaron que la iniciativa busca impulsar mejoras en la experiencia mediante la innovación de productos, al tiempo que fomenta un consumo de alta calidad a través de la sinergia colectiva.

La prueba piloto del Proyecto Terraza Brisa en 2025 atrajo a más de un millón de residentes y turistas, consolidando a la llamada “economía de azoteas” como una tendencia en ascenso dentro del consumo cultural de Beijing.

Este año, el programa se amplía con 75 nuevos espacios turísticos y culturales con azoteas, que abarcan hoteles, cafeterías, librerías, restaurantes y parques culturales.

Expertos de la industria consideran que la transformación estructural del sector minorista chino es un motor clave para iniciativas como el Proyecto Terraza Brisa.

Durante la presentación del Informe 2026 sobre el Desarrollo de Centros Comerciales y Consumo Minorista el mes pasado, Cai Yun, vicepresidenta de la división de centros comerciales de la Cámara General de Comercio de China, afirmó que los centros comerciales del país evolucionan de espacios tradicionales de “venta de productos” a centros de estilo de vida, destinos sociales y plataformas impulsadas por experiencias, creando un terreno fértil para iniciativas urbanas creativas de comercio minorista.

“La actual ventana de oportunidades permite que los centros comerciales evolucionen hacia núcleos urbanos de cultura, ocio y consumo de experiencias”, dijo Cai.

Por WANG ZHUOQIONG.