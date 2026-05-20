Nuevos hallazgos revelan la historia milenaria del país

El descubrimiento modifica la idea de que solo pequeños grupos nómadas pasaban por la región durante el período Paleolítico, dijo Xu Ting, profesor de arqueología de la Universidad de Liaoning y secretario del proyecto en Jilin. Las evidencias halladas apuntan a una presencia humana sostenida y extendida entre hace 220.000 y 13.000 años, agregó.

Algunos proyectos incluidos entre los 10 seleccionados, como el yacimiento de Zhengjiagou en Zhangjiakou, provincia de Hebei, ofrecen nuevas perspectivas sobre los orígenes de la civilización china.

Zhao Hui, profesor de arqueología de la Universidad de Pekín, afirmó que el descubrimiento modifica la suposición de que el norte de Hebei era apenas una periferia de la cultura Hongshan, una importante cultura neolítica de entre hace 6.500 y 4.800 años, al revelar que la zona fue en realidad un centro regional de esa cultura durante sus etapas tardías.

Los arqueólogos descubrieron más de 270 tumbas de piedra apilada en la zona, una cifra superior a la hallada en el yacimiento de Niuheliang, en la provincia de Liaoning, considerado comúnmente el núcleo de la cultura Hongshan.

Zhao dijo que las complejas tradiciones funerarias y sacrificiales, junto con los conjuntos de artefactos de jade, muestran que hace unos 5.000 años Zhangjiakou ya se encontraba en un proceso de desarrollo civilizatorio.

También en la lista figura el yacimiento de Nanzuo, en Qingyang, provincia de Gansu, donde los arqueólogos desenterraron un impresionante asentamiento de entre hace 5.100 y 4.700 años que cubre 6 millones de metros cuadrados.

El sitio cuenta con un complejo arquitectónico de 4.000 metros cuadrados y un eje central, lo que indica que se trataba de una comunidad de alto nivel que pudo haber funcionado como capital en la antigua China.

“Actualiza nuestra comprensión sobre los orígenes de la civilización china en los tramos medio y superior del río Amarillo y aporta más pruebas de la cronología de más de 5.000 años de la civilización china”, afirmó Chen Xingcan, veterano arqueólogo de la Academia de Ciencias Sociales de China.

Las dinastías Xia (siglo XXI a XVI a. C.), Shang (siglo XVI a XI a. C.) y Zhou (siglo XI a 256 a. C.), que conforman las primeras etapas de la historia dinástica china, siempre fueron un foco clave para los arqueólogos.

El yacimiento de Zhongcun, en el condado de Xiyang, provincia de Shanxi, reveló cinco tumbas aristocráticas de alto nivel del período tardío de la dinastía Xia, incluida la mayor tumba Xia descubierta hasta la fecha, lo que demuestra un alto nivel de desarrollo civilizatorio.

Wang Wei, otro veterano arqueólogo de la Academia de Ciencias Sociales de China, afirmó que el hallazgo de exquisitos artefactos, incluidos objetos de turquesa y laca, indica la existencia de comercio e intercambio cultural entre regiones.

p1-hallazgos arqueológicos-2 Desde izquierda: Un adorno dorado con rostro de bestia hallado en el yacimiento de Changchun, en el condado de Fuping, provincia de Shaanxi. Un búho de jade hallado en el yacimiento de Zhengjiagou, en Zhangjiakou, provincia de Hebei. Una vasija de cerámica para beber del yacimiento de Zhongcun, en el condado de Xiyang, provincia de Shanxi. FOTOS PARA USO DE CHINA DAILY.

En el sitio de la ciudad Shang de Zhengzhou, en la provincia de Henan, identificado como la capital temprana de la dinastía Shang más grande y elevada conocida, los arqueólogos se concentraron en la zona sur de la ciudad interior y descubrieron cimientos de instalaciones de almacenamiento a gran escala, una enorme red hídrica urbana y evidencias de industrias de fundición de bronce y fabricación de herramientas de hueso.

“Los estudios de estas reliquias sugieren que la ciudad estaba bien planificada y era plenamente funcional, lo que demuestra su condición de centro político y núcleo cultural de la dinastía Shang en su etapa temprana”, dijo Wang.

El yacimiento de Changchun, en el condado de Fuping, provincia de Shaanxi, ofrece pistas sobre un gran asentamiento feudal de la dinastía Zhou Occidental (siglo XI a 771 a. C.) dentro de su dominio real, incluido un gran cementerio bien organizado, un asentamiento con red hídrica y un área artesanal. Estos hallazgos permitieron a los expertos comprender mejor el estilo de gobierno de la dinastía Zhou Occidental.

El año pasado, las tumbas imperiales de Xixia, en la región autónoma de la etnia hui de Ningxia, fueron inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial. Las investigaciones arqueológicas continúan profundizando la comprensión sobre Xia Occidental, un régimen establecido en el noroeste de China por el pueblo tangut y habitado por diversos grupos étnicos entre 1038 y 1227.

El sitio de hornos de Suyukou, ubicado en las montañas Helan de la región y seleccionado entre los 10 principales descubrimientos de 2025, producía fina porcelana blanca para uso imperial desde 1080 hasta el final del período Xixia.

Huo Wei, profesor de arqueología en la Universidad de Sichuan, afirmó que el sitio ofrece indicios de las innovaciones del pueblo Xixia en la fabricación de porcelana, dos siglos antes que Jingdezhen, en la provincia de Jiangxi, la famosa capital china de la porcelana. También cuenta con los hornos alimentados con carbón más antiguos y completos en el norte de China.

Por WANG RU.