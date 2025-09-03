Inicio Economía dólar
Con el gobierno como jugador, el dólar se mantuvo, el blue bajó y el riesgo país rozó los 900 puntos

El dólar oficial siguió en $1.375 y el blue bajó a $1.350. Aseguran que el Tesoro dispone de U$S3.000 millones para intervenir. El riesgo país trepó 7,3%

Por Miguel Ángel Flores [email protected]
El segundo día de intervención del gobierno, el dólar oficial siguió estable y volvió a bajar el blue

El día después de que el gobierno nacional confirmara que intervendrá en el mercado cambiario para controlar la cotización, el dólar oficial cerró otra vez en $1.375 para la venta al igual que el martes. En tanto, el blue cedió otros $10 para ubicarse en $1.350, al cabo de una jornada durante la cual el riesgo país alcanzó los 893 puntos.

Fue la segunda jornada estable, según la pizarra del Banco Nación, es decir, sin cambios respecto del cierre del martes. El dólar había arrancado la semana en alza, lo que hizo que el Tesoro nacional decidiera salir a vender si es necesario.

Sobre su poder de fuego, el director del Banco Central, Federico Furiasse, señaló que el Tesoro dispone de U$S3.000 millones para intervenir si hace falta con pequeñas ventas "para proveer liquidez".

El dólar blue perdió otros 10 pesos este miércoles.

En la víspera, la comunicación del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, se produjo cuando operadores de mercado comenzaban a advertir de una inusual oferta de dólares.

Si bien no hay precisiones, se supone que la intervención se realizará con dólares que el Tesoro tiene depositado en el Banco Central. Son dólares comprados con superávit comercial y que están “ahorrados” para hacer frente al pago de un vencimiento de deuda por casi U$S5.000 millones en enero.

Qué pasó con el dólar mayorista y el riesgo país

Entre los bancos, algunos alternaron estabilidad con pequeñas bajas de entre $5 y $10. Aún así, el precio de venta del dólar llegó a superar los $1.385 y hasta los $1.400, como cotizó en el ICBC, el Supervielle y algunos bancos provinciales.

Mientras el dólar blue fue el más barato de la jornada, el resto tuvo leves subas salvo el mayorista.

Fue el caso de los financieros. El dólar MEP llegó a $1.369,45, producto de un alza de 0,08%, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) sumó $4,50 para llegar a $1.377,95.

Por su parte, el dólar mayorista, referencia del mercado, prácticamente no varió: su cotización para la venta fue de $1.361,50.

Al mismo tiempo, el dólar tarjeta tocó los $1.797,53, luego de una tenue baja de 0,1%.

Con todo, el riesgo país, que había saltado rápido a los 900 puntos básicos, finalizó en 898. Un valor que equivale a una trepada del 7,3% respecto del martes.

