El nuevo CEO de Aconcagua Energía ratificó inversiones y garantizó la continuidad de los empleados

En ese sentido, aseguró que el foco está puesto especialmente en el petróleo no convencional del área Payún Oeste que concesiona Aconcagua.

Por otra parte, Pablo Iuliano resaltó la importancia de fortalecer la producción de petróleo convencional: "Hay un negocio que todavía tiene margen para crecer. Debemos ser eficientes y avanzar en la incorporación de capital y materiales; vamos a estabilizar la producción. Eso es clave para apuntalar el desarrollo inmediato”.

La inversión prevista en Payún Oeste (Malargüe) es de 8 millones de dólares en los próximos 10 años. De esos, 7 millones se ejecutarán en los primeros 5 años.

Según dijeron desde el Gobierno de Mendoza, el plan de trabajo que presentó Aconcagua contempla la reactivación de pozos inactivos, estudios geológicos avanzados, la perforación de un nuevo pozo, la instalación de infraestructura de superficie y el saneamiento de pasivos ambientales.

El yacimiento, que se encuentra sobre la lengua mendocina de Vaca Muerta, presenta además potencial no convencional validado por estudios provinciales, con parámetros de calidad de roca favorables.

jimena latorre aconcagua energia Los nuevos dueños de Aconcagua Energía se reunieron con funcionarios mendocinos. En la foto aparece la ministra Jimena Latorre. Foto: Gobierno de Mendoza

Además de Payún Oeste, Aconcagua Energía opera en Mendoza las áreas Chañares Herrados, Puesto Pozo Cercado Oriental, Atuel Norte Explotación y Confluencia Sur, lo que representa más de 130 millones de dólares comprometidos en proyectos de oil & gas.

En el campo de las energías renovables, la empresa concluyó la construcción y puesta en marcha de los parques solares Aconcagua I (90 MW) y Aconcagua III (25 MW), ambos en Luján de Cuyo, que ya inyectan energía al sistema eléctrico nacional.

El rescate de Aconcagua Energía

La compañía Tango Energy adquirió el 93% del capital social de Aconcagua Energíay de su subsidiaria Aconcagua Energía Servicios, convirtiéndose en accionista controlante.

La operación incluyó una capitalización de 36 millones de dólares y, en paralelo, se aprobó un aumento de capital mediante la emisión de más de 26,6 millones de acciones ordinarias Clase A, suscriptas íntegramente por Tango Energy. Con esta integración de $12.138 millones, el capital social de Aconcagua Energía se elevó de $2 millones a $28,5 millones.

Encuentro con el gremio de los petroleros

Además de la reunión con funcionarios, la cúpula de Aconcagua Energía se encontró con Julián Matamala y Sebastián Aguilar, de Petroleros Jerárquicos de Cuyo.

El encuentro fue catalogado como positivo desde el gremio. Según contaron, tuvo por objeto definir la estrategia de crecimiento en los yacimientos de Chañares Herrados, Puesto Pozo Cercado y Atuel Norte.

petroleros aconcagua energia De izquierda a derecha: Diego Celaa, Julián Matamala, Pablo Iuliano, Sebastián Aguilar y Andrés Ponce. Foto: Petroleros Jerárquicos de Cuyo

“El equipo directivo trazó una hoja de ruta conjunta que prioriza el crecimiento sostenido, la seguridad de las operaciones y el compromiso con el desarrollo regional”, dijeron desde el sindicato sobre el resultado de la reunión con Aconcagua Energía.