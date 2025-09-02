El dólar bajó $10 después de llegar al récord y del anuncio de intervención del Tesoro nacional

dolar, cotizacion El dólar blue también cayó 10 pesos y se vendió a $1.365 en la city mendocina.

De ese modo, el mercado reaccionó a la medida del Tesoro nacional para controlar al dólar con bajas generalizadas, aunque menores al 1%.

Cómo reaccionó el dólar MEP a la intervención del Tesoro

La comunicación del funcionario de Javier Milei se produjo cuando en la apertura de la rueda los operadores empezaron a advertir una inusual oferta de dólares.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista no cedió demasiado. Estuvo entre los $1.375 y $1.380 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a los $1.409.

El dólar mayorista llegó a $1.361, el 0,8% menos que el lunes. Eso empardó su cotización a la del dólar blue, con lo que ambos terminaron como los más baratos .

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP cayó el 0,8% hasta $1.367,63, y el Contado Con Liquidación (CCL) registraba un descenso de 1,05% hasta los $1.373,55.