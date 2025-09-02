Inicio Economía dólar
Mercado cambiario

El dólar bajó $10 después de llegar al récord y del anuncio de intervención del Tesoro nacional

Fue luego de que el Tesoro nacional anunciara su intervención para controlar la cotización del dólar. El blue también perdió $10 y cerró en $1.360

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
El dólar reaccionó con una leve baja al anuncio de intervención del Tesoro en el mercado.

El dólar reaccionó con una leve baja al anuncio de intervención del Tesoro en el mercado.

Cristian Lozano/Diario UNO

El dólar oficial cerró este martes en $1.375 para la venta en la pizarra de Banco Nación, lo que representó una baja de $10 respecto del récord del primer día de la semana. La caída coincidió con la intervención del Tesoro nacional para frenar una escalada de la moneda estadounidense.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, había anticipado que el Tesoro saldría al mercado a vender divisas "con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento". Así, el dólar que en el Banco Nación había tocado los $1.385 para la venta, cedió hasta los $1.375.

Por su parte, el dólar blue que había bajado hasta los $1.350, se recuperó levemente para finalizar en $1.360. Eso implica que, de retroceder 1,5% en la primera parte de la jornada, terminó en un recorte de esa caída al 0,79%, con la que en la city de Mendoza llegó a venderse por $1.365.

dolar, cotizacion
El d&oacute;lar blue tambi&eacute;n cay&oacute; 10 pesos y se vendi&oacute; a $1.365 en la city mendocina.

El dólar blue también cayó 10 pesos y se vendió a $1.365 en la city mendocina.

De ese modo, el mercado reaccionó a la medida del Tesoro nacional para controlar al dólar con bajas generalizadas, aunque menores al 1%.

Cómo reaccionó el dólar MEP a la intervención del Tesoro

La comunicación del funcionario de Javier Milei se produjo cuando en la apertura de la rueda los operadores empezaron a advertir una inusual oferta de dólares.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista no cedió demasiado. Estuvo entre los $1.375 y $1.380 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a los $1.409.

El dólar mayorista llegó a $1.361, el 0,8% menos que el lunes. Eso empardó su cotización a la del dólar blue, con lo que ambos terminaron como los más baratos .

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP cayó el 0,8% hasta $1.367,63, y el Contado Con Liquidación (CCL) registraba un descenso de 1,05% hasta los $1.373,55.

Temas relacionados:

Te puede interesar