Domingo Cavallo salió a criticar con dureza el plan económico de Javier Milei

El ex ministro de Carlos Menem y Fernando De la Rúa fijó su posición en una publicación en su blog personal enfatizó que "no puede haber moneda convertible si existe un déficit fiscal no financiable con colocación de deuda voluntaria a tasas reales de interés que no superen el ritmo de crecimiento de la economía".

Domingo Cavallo dijo que "el error ha sido haber utilizado la inconvertibilidad de la moneda para conseguir una caída de la tasa de inflación más rápida, aplicando controles de cambio a la vieja usanza y dictando el tipo de cambio oficial sin acumular reservas propias y con manejos muy discrecionales y erráticos de la política monetaria".

Para Cavallo, "la creación de un sistema monetario basado en la convertibilidad del peso es la cuestión más relevante que ahora enfrenta el gobierno para salir, luego de las elecciones, del entuerto en el que está sumida la economía".

Detalló que, si bien se habla de reformas laboral, impositiva y previsional, "todas estas reformas tomarán tiempo y no se lograrán con decretos de necesidad y urgencia (DNU) y mucho menos con vetos presidenciales, sino con los apoyos que se consigan si se logra estabilizar la economía de manera convincente y la economía vuelve a crecer".

Sobre la situación económica actual, Domingo Cavallo indicó que "el nivel de actividad económica, que se había recuperado a un ritmo del 5 al 6% anual entre abril de 2024 y abril de 2025 gracias al aumento del crédito al sector privado y tasas de interés negativas en términos reales, está estancada desde el mes de marzo". También señala que "a pesar de las extravagantes tasas de interés de mercado y la insistente prédica del gobierno de que el precio del dólar tendría que estar cerca del piso de la banda, la tendencia del tipo de cambio es acercarse al techo de la banda y la expectativa del mercado es que superará al techo a fines de 2025".

Detalla que "la principal imprevisión fue no utilizar el año 2024 para acumular reservas propias a través de un superávit de balanza de pagos y la emisión de pesos para comprar esas reservas como única forma de crear liquidez en pesos".

Domingo Cavallo en tiempos de la convertibilidad.

Domingo Cavallo y los aspectos positivos del gobierno de Javier Milei

A pesar de sus críticas, Cavallo menciona factores favorables "si el gobierno se convence de la necesidad de poner en marcha de inmediato un buen sistema monetario, financiero y cambiario".

Estos incluyen la aprobación del presupuesto nacional, la búsqueda de consenso sobre disciplina fiscal con los gobernadores, la tendencia al aumento de las exportaciones, y la expectativa de "que las inversiones atraídas por el RIGI produzcan efectos significativos sin mucha demora".

Destaca como "lo más importante y alentador que el aumento del tipo de cambio de los últimos meses no produjo un aumento de precios como el de las épocas de fuertes desajustes fiscales y descontrol monetario".

domingo cavallo.jpg El ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

La propuesta de Domingo Cavallo

Domingo Cavallo propone, en la nota publicada en su blog personal, un sistema monetario, financiero y cambiario que debería contener las siguientes disposiciones: