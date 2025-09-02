Plazo fijo en dólares: cuánto puedo ganar con 1.200 dólares en 30 días

Al mismo tiempo, desde que se eliminó el cepo cambiario, los bancos lanzaron una campaña de seducción para atraer ahorristas. El método elegido fue aumentar la tasa de interés llevándola, en el caso del Banco Nación, del 0,50% al 2,50% para depósitos a 30 días.

Plazo fijo en dólares: cuánto paga cada banco

Según la tasa de interés que ofrece cada banco, estas son las ganancias que paga cada entidad para el plazo fijo en dólares a 30 días:

Banco BBVA: 1,25% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Banco Ciudad: 0,10% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Banco Galicia: 2,40% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Banco Nación: 2,50% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Banco Galicia Más: 2,40% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Banco Patagonia: 1,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Banco Santander: 0,05% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Banco Hipotecario: 0,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Banco Macro: 1,75% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Plazo fijo en dólares: cuánto gano con 1.200 dólares

Si una persona tuviera 1.200 dólares y los invirtiera en el Banco Nación, al cabo de 30 días habrá ganado un total de 2,47 dólares. No obstante, no es la única opción.

Esto se debe a que el Banco Nación y otras entidades, además de ofrecer el plazo fijo en dólares, también brindan el servicio de poder comprar acciones o bonos o de poseer cuentas remuneradas. Estas últimas tienen un interés menor al del plazo fijo, pero permiten la disponibilidad del dinero en cualquier momento.