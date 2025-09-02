Plazo fijo en dólares: cuánto puedo ganar con 1.200 dólares en 30 días

El plazo fijo en dólares es una de las inversiones favoritas de muchos argentinos, pero también una herramienta que le permite a los bancos mantener los billetes dentro del circuito económico.
Por eso mismo es que las entidades bancarias han apostado a esta inversión, haciendo subir la tasa de interés y mostrando al plazo fijo en dólares como una de las más seguras del mercado.
De hecho, no es casual que los bancos se inclinen por un plazo fijo en dólares. Por el historial de inflación de Argentina, son muchos los que prefieren refugiar sus ahorros contra la inflación comprando dólares. Al mismo tiempo, el plazo fijo en dólares es una de las inversiones más seguras que ofrece el mercado.
Al mismo tiempo, desde que se eliminó el cepo cambiario, los bancos lanzaron una campaña de seducción para atraer ahorristas. El método elegido fue aumentar la tasa de interés llevándola, en el caso del Banco Nación, del 0,50% al 2,50% para depósitos a 30 días.
Según la tasa de interés que ofrece cada banco, estas son las ganancias que paga cada entidad para el plazo fijo en dólares a 30 días:
Si una persona tuviera 1.200 dólares y los invirtiera en el Banco Nación, al cabo de 30 días habrá ganado un total de 2,47 dólares. No obstante, no es la única opción.
Esto se debe a que el Banco Nación y otras entidades, además de ofrecer el plazo fijo en dólares, también brindan el servicio de poder comprar acciones o bonos o de poseer cuentas remuneradas. Estas últimas tienen un interés menor al del plazo fijo, pero permiten la disponibilidad del dinero en cualquier momento.