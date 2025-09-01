Los bancos seducen con un aumento en el plazo fijo en dólares: cuánto gano con 8.000 en 30 días

plazo fijo en dolares (3)

Plazo fijo en dólares: cuánto paga cada banco

Según la tasa de interés que ofrece cada banco, estas son los rendimientos que pagan las principales entidades para el plazo fijo en dólares a 30 días:

Banco BBVA: 1,25% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Banco Ciudad: 0,10% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Banco Galicia: 2,40% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Banco Nación: 2,50% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Banco Galicia Más: 2,40% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Banco Patagonia: 1,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Banco Santander: 0,05% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Banco Hipotecario: 0,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Banco Macro: 1,75% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Banco Ciudad; 0,10% de interés anual a 30 días

plazo fijo en dolares (2)

Plazo fijo en dólares: cuánto gano con 8.000 dólares

Si una persona tuviera 8.000 dólares y decidiera invertirlos en un plazo fijo en el Banco Nación, al cabo de 30 días habrá ganado un total de 16,44 dólares. No obstante, no es la única opción para usar ese dinero.

Esto se debe a que, en la actualidad, el Banco Nación y otras entidades, además de ofrecer el plazo fijo en dólares, también otorgan el servicio de poder comprar acciones o bonos o de poseer cuentas remuneradas. Estas últimas tienen un interés menor al del plazo fijo, pero permiten la disponibilidad del dinero en cualquier momento.