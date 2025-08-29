Plazo fijo en dólares: cuánto puedo ganar con 750 dólares en 30 días

plazo fijo en dolares (6).jpg

Plazo fijo en dólares: cuánto paga cada banco

Según la tasa de interés que ofrece cada banco, estas son las ganancias que paga cada entidad para el plazo fijo en dólares a 30 días:

Banco BBVA: 1,25% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Banco Ciudad: 0,10% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Banco Galicia: 2,40% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Banco Nación: 2,50% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Banco Galicia Más: 2,40% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Banco Patagonia: 1,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Banco Santander: 0,05% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Banco Hipotecario: 0,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Banco Macro: 1,75% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días

Plazo fijo en dólares: cuánto gano con 750 dólares

En el caso de que una persona tuviera 750 dólares y los invirtiera en el Banco Nación, al cabo de 30 días habrá ganado un total de 1,54 dólares. No obstante, no es la única opción.

Esto se debe a que el Banco Nación y otras entidades, además de ofrecer el plazo fijo en dólares, también brindan el servicio de poder comprar acciones o bonos o de poseer cuentas remuneradas. Estas últimas tienen un interés menor al del plazo fijo, pero permiten la disponibilidad del dinero en cualquier momento.