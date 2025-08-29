Inicio Economía Dólar
Plazo fijo en dólares: cuánto puedo ganar con 750 dólares en 30 días

El plazo fijo en dólares es una de las inversiones más seguras que existen para aquellos ahorristas que prefieren la moneda norteamericana

Daniel Calivares
Daniel Calivares
Una de las inversiones más populares para aquellos que gustan, y pueden, ahorrar en dólares es el plazo fijo en la moneda norteamericana.

No es casual ese tipo de ahorro y esa inversión. Por el historial de inflación de Argentina, son muchos los que prefieren refugiar sus ahorros contra la inflación comprando dólares. Al mismo tiempo, el plazo fijo en dólares es una de las inversiones más seguras que ofrece el mercado.

Al mismo tiempo, desde que se eliminó el cepo cambiario, los bancos lanzaron una campaña de seducción para atraer ahorristas. El método elegido fue aumentar la tasa de interés llevándola, en el caso del Banco Nación, del 0,50% al 2,50% para depósitos a 30 días.

Plazo fijo en dólares: cuánto paga cada banco

Según la tasa de interés que ofrece cada banco, estas son las ganancias que paga cada entidad para el plazo fijo en dólares a 30 días:

  • Banco BBVA: 1,25% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Ciudad: 0,10% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Galicia: 2,40% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Nación: 2,50% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Galicia Más: 2,40% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Patagonia: 1,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Santander: 0,05% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Hipotecario: 0,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Macro: 1,75% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
Plazo fijo en dólares: cuánto gano con 750 dólares

En el caso de que una persona tuviera 750 dólares y los invirtiera en el Banco Nación, al cabo de 30 días habrá ganado un total de 1,54 dólares. No obstante, no es la única opción.

Esto se debe a que el Banco Nación y otras entidades, además de ofrecer el plazo fijo en dólares, también brindan el servicio de poder comprar acciones o bonos o de poseer cuentas remuneradas. Estas últimas tienen un interés menor al del plazo fijo, pero permiten la disponibilidad del dinero en cualquier momento.

