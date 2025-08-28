El Banco Nación confirmó el precio al que se venderá el dólar este viernes 29 de agosto

El Banco Nación confirmó cuál será el precio al que venderá el dólar cuando el viernes 29 de agosto comiencen las operaciones bancarias. A qué precio tendrá el dólar y cómo influirá en el resto de las entidades.
En las últimas semanas, el dólar ha tenido varios vaivenes en su precio. Después de haber llegado a los $1.375, el precio de la moneda norteamericana bajó a $1.310. Esta semana parecía que podía superar el récord, pero en los últimos días ha bajado.
Según los datos confirmados por el Banco Nación al Banco Central, el precio del dólar, en el momento de la apertura de las operaciones cambiarias de este viernes 29 de agosto será de $1.345, una de sus cotizaciones más bajas de esta semana.
En tanto, el resto de las entidades bancarias venderán el dólar al siguiente precio en el último día de la semana:
En tanto, las cuevas virtuales también ya fijaron su precio para el valor del dólar blue. Este, durante casi toda la semana, mantuvo su precio por encima del oficial, pero sobre el final de la semana cambió su tendencia y este viernes 29 de agosto se venderá a un precio de $1.350.
Entre las inversiones más populares en todos los bancos es el plazo fijo en dólares. Con esta operación, las entidades buscan que los ahorristas que compran monera norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.
Junto con el plazo fijo en dólares, algunos bancos están ofreciendo cajas de ahorro remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado. Estas pagan un porcentaje menor de ganancia, aunque se puede sacar el dinero en cualquier momento, lo que resulta un punto muy a favor de aquellos ahorristas que optan por esta posibilidad.