El dólar oficial volvió a ser más barato que el blue, con un riesgo país que no cede

plazo fijo en dolares (2) El dólar oficial bajó 15 pesos este jueves.

Las principales cotizaciones del dólar volvieron a coincidir en la baja, que los expertos atribuyen nuevamente a la "aspiradora de pesos" (suba de tasas bancarias) que el Banco Central puso a funcionar a full esta semana. Y se vio reflejada en los resultados de las cotizaciones del dólar en la víspera.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Al cabo de la jornada el balance muestra que si bien hubo una baja generalizada de los distintos tipos de moneda nortemericana que cotizan en la plaza (salvo el dólar CCL), hubo un hecho llamativo: la mayor caída del dólar oficial ($15, récord en lo que va de la semana) le permitió colocarse debajo del nivel del blue.

Por su parte, el dólar mayorista, que es referencia habitual del mercado, se retrajo 1,2%. Y al tocar los $1.333 en promedio, ratificó su condición de ser el más barato del mercado.

En el caso de los financieros hubo altibajos. Es que mientras el dólar MEP bajó (ésta vez 1%) casi $14 para alcanzar $1.344 en promedio a la venta, el Contado con Liquidación (CCL) repuntó medio punto.

De esa forma, el llamado "dólar bolsa" redondeó este jueves los $1.377,65.

Al mismo tiempo, el dólar tarjeta fue el que más retrocedió después del mayorista: fue 1,17%, para terminar vendiéndose a $1.767,55, con el recargo del 30% incluido.