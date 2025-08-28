Inicio Economía dólar
Mercado cambiario

El dólar oficial volvió a ser más barato que el blue, con un riesgo país que no cede

El dólar en el Banco Nación perdió $15 para cerrar en $1.345. Por su parte, el dólar blue cayó sólo $5. Qué nivel alcanzó el riesgo país

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores
Al final de su tercera baja consecutiva, el dólar oficial terminó cotizándose por debajo del blue.

El precio del dólar oficial bajó $15 este jueves 28 agosto y llegó a venderse a $1.345 en el Banco Nación. Así, luego de un tiempo volvió a ser más barato que el dólar blue, que a su vez perdió $5, al cabo de un día en el que sin embargo el riesgo país volvió a subir, hasta los 853 puntos básicos.

Así, el dólar paralelo o marginal tocó en la jornada los $1.350 para la venta. Ambas cotizaciones acumulan 3 rondas consecutivas a la baja.

En tanto, cuevas virtuales y exchanges cripto operaron precios en línea con los anteriores. De hecho, para quienes conocen ese mercado el dólar cripto ya es la versión digital del dólar blue, aunque su precio suele ubicarse en un intermedio entre el informal, el MEP y el oficial.

El dólar oficial bajó 15 pesos este jueves.

Las principales cotizaciones del dólar volvieron a coincidir en la baja, que los expertos atribuyen nuevamente a la "aspiradora de pesos" (suba de tasas bancarias) que el Banco Central puso a funcionar a full esta semana. Y se vio reflejada en los resultados de las cotizaciones del dólar en la víspera.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Al cabo de la jornada el balance muestra que si bien hubo una baja generalizada de los distintos tipos de moneda nortemericana que cotizan en la plaza (salvo el dólar CCL), hubo un hecho llamativo: la mayor caída del dólar oficial ($15, récord en lo que va de la semana) le permitió colocarse debajo del nivel del blue.

Por su parte, el dólar mayorista, que es referencia habitual del mercado, se retrajo 1,2%. Y al tocar los $1.333 en promedio, ratificó su condición de ser el más barato del mercado.

En el caso de los financieros hubo altibajos. Es que mientras el dólar MEP bajó (ésta vez 1%) casi $14 para alcanzar $1.344 en promedio a la venta, el Contado con Liquidación (CCL) repuntó medio punto.

De esa forma, el llamado "dólar bolsa" redondeó este jueves los $1.377,65.

Al mismo tiempo, el dólar tarjeta fue el que más retrocedió después del mayorista: fue 1,17%, para terminar vendiéndose a $1.767,55, con el recargo del 30% incluido.

