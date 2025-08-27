Volvieron a caer el dólar oficial y el blue, pero subió el riesgo país

Dolares El dólar oficial se vendió a $1.360 en el Banco Nación. Foto: archivo

Fue una rueda ciclotímica, con caídas generalizadas a excepción de los dólares financieros. En esa dinámica, el dólar blue bajó otra vez para cerrar en $1.355.

Cuál fue el dólar más barato y qué pasó con el MEP

De esa manera, el dólar mayorista, referencia habitual del mercado, retrocedió 0,5% para tocar los $1.349,50.

Entre los bancos, la cotización oficial del dólar minorista bajó en la misma proporción, aunque el valor final de venta fue superior en promedio, de entre $1.370/$1.375.

La única excepción fueron los financieros, con una suba en ambos tipos.

Mientras el dólar MEP cerró en $1.358,03 (0,29% arriba promedio), el CCL (Contado con Liqui) llegó más arriba y terminó vendiéndose a $1.371,73 luego de sumar $8.