Volvieron a caer el dólar oficial y el blue, pero subió el riesgo país

El dólar del Banco Nación cerró a $1.360, mientras el blue bajó hasta los $1.355. El riesgo país trepó por segundo día consecutivo y llegó a los 850 puntos

Miguel Ángel Flores
Tanto el dólar oficial como el blue bajaron, a contramano del Riesgo País.

Por ahora, la aspiradora de pesos que prendió el gobierno funciona y mantiene a raya la cotización del dólar oficial, que este jueves perdió $10. A su vez, el dólar blue bajó $5, con lo cual la brecha entre ambas cotizaciones se achicó a la misma cifra al cabo de una jornada en la que el riesgo país alcanzó los 850 puntos.

Según la pizarra del Banco Nación, en la jornada el dólar oficial terminó vendiéndose a $1.360, lo que representó la segunda caída de la semana luego de la fuerte suba del lunes.

En tanto, el riesgo país subió este miércoles 2,5% hasta 850 puntos. Venía de escalar más de 14% en la víspera.

El dólar oficial se vendió a $1.360 en el Banco Nación.

Fue una rueda ciclotímica, con caídas generalizadas a excepción de los dólares financieros. En esa dinámica, el dólar blue bajó otra vez para cerrar en $1.355.

Cuál fue el dólar más barato y qué pasó con el MEP

De esa manera, el dólar mayorista, referencia habitual del mercado, retrocedió 0,5% para tocar los $1.349,50.

Entre los bancos, la cotización oficial del dólar minorista bajó en la misma proporción, aunque el valor final de venta fue superior en promedio, de entre $1.370/$1.375.

La única excepción fueron los financieros, con una suba en ambos tipos.

Mientras el dólar MEP cerró en $1.358,03 (0,29% arriba promedio), el CCL (Contado con Liqui) llegó más arriba y terminó vendiéndose a $1.371,73 luego de sumar $8.

