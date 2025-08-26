Tras la suba de encajes bancarios en pesos, el dólar se mantuvo en $1.370 y bajó el blue

dolar blue (4).jpg A diferencia de la divisa oficial, el dólar blue bajó pero sigue cerca

Parte de la explicación de que se haya mantenido estable luego de sumar $35 el lunes se atribuye a la suba de los encajes bancarios.

Es la obligación impuesta por el BCRA a las entidades de inmovilizar parte de los depósitos en pesos, que es parte de la política cambiaria a la que recurre el gobierno para sujetar las riendas del dólar frente a una tendencia alcista.

Es la segunda suba de encajes en agosto. Y denota la preocupación de la administración Milei para mantener la plaza "seca" de pesos y no dejar crecer la base monetaria.

Cuál fue el dólar más barato en los bancos y qué pasó con el MEP

En el segmento minorista, el dólar promedió $1.377,42 entre los distintos bancos. Algunos picaron hasta los $1.380, como Galicia, Supervielle, Macro y Ciudad, y hasta $1.400, como el ICBC.

Si bien cerró en baja en medio de tal contexto, a $1.356,50 para la venta, el dólar mayorista, referencia habitual del mercado, no fue el más barato de la jornada. Venía de escalar $69,5 promedio en las 4 últimas jornadas y este martes se negociaron U$S665 millones.

Esa condición conquistó el dólar MEP, luego de caer más de $8. Así, tocó los $1.354 en promedio, según el portal Infodolar.

Por su parte, el dólar Contado Con Liquidación (CCL) llegó a $1.363,33 tras resignar $4.

Además, el dólar tarjeta subió 0,3%, para cerrar a $1.791,51 incluído el recargo del 30%.

En Mendoza, la cotización del dólar promedió los $1.375,80, y el blue llegó a venderse por $1.365.

Por qué la suba de encajes influye en el dólar

Tras un salto de 3,1% en el precio del dólar, el BCRA subió los encajes 3,5 puntos porcentuales.

Históricamente, el nivel de encajes bancarios o fondos inmovilizados responden a la necesidad de garantizar la liquidez del sistema financiero para responder a momentos límite, como por ejemplo un retiro masivo de depósitos.

Esta vez, ante la licitación de un bono para refinanciar vencimientos de deuda (roll-over) por $6,7 billones, el Central decidió remunerar a los bancos que destinen 2 puntos de los encajes para la compra de bonos a corto plazo.

"El movimiento del tipo de cambio es indicador de una mayor demanda de pesos. El gobierno continúa utilizando los requisitos de efectivo mínimo bancario como una de sus principales herramientas de política monetaria para controlar el crecimiento de la base monetaria", argumentó la consultora Max Capital en un informe al respecto.

Qué pasó con las reservas del Banco Central

Con todo, pese a que el dólar sigue arriba y cerca de la banda máxima ($1.400), el BCRA no intervino en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Sin embargo, las reservas se mantienen en torno a los U$S41.400 millones, unos 55 millones menos que el viernes pasado. Antes habían mermado en 53 millones.

Aún así, en el último año (desde el 15 de agosto de 2024), se incrementaron U$S13.712 millones, con depósitos del sector privado que totalizan los U$S32.380 millones.