Los bancos se adelantaron y confirmaron el precio del dólar para este viernes 29 de agosto

Precio del dólar en cada banco este viernes 29 de agosto
Según los datos confirmados por cada entidad bancaria al Banco Central, los precios de venta de dólares, en el momento de la apertura de las operaciones cambiarias, serán los siguientes para este viernes 29 de agosto:
- Banco Nación: $1.345
- Banco Galicia: $1.345
- Banco ICBC: $1.367
- Banco BBVA: $1.350
- Banco Supervielle: $1.363
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.355
- Banco Patagonia: $1.380
- Banco Hipotecario: $1.370
- Banco Santander: $1.345
- Brubank: $1.348
- Banco Credicoop: $1.360
- Banco Macro: $1.349
- Banco Piano: $1.350
El dólar tuvo una fuerte suba en su precio durante esta semana
Opciones para hacer con los dólares en el banco
Entre las herramientas de inversión más populares que ofrecen los bancos, y con mucho éxito, es el plazo fijo en dólares. Con esta operación, las entidades buscan que los ahorristas que compran monera norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.
El plazo fijo en dólares se convirtió en una de las inversiones más populares después de la eliminación del cepo cambiario, ya que todos los bancos subieron la tasa de rendimiento y algunos la multiplicaron hasta por cinco.
También, junto con el plazo fijo en dólares, algunos bancos también ofrecen cajas de ahorro remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado. No obstante, la tasa de rendimiento es menor.