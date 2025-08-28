Inicio Sociedad ACV
Presunta mala praxis

Tenía 15 años y su familia dice que murió por un ACV que médicos del Perrupato no detectaron

La joven llegó al hospital Perrupato con síntomas compatibles con un ACV pero le diagnosticaron migraña. Un médico particular detectó el cuadro días después

Pablo Abihaggle
Mario Lima

Mario Lima, junto a Rosario, quien falleció a sus 15 por una presunta mala praxis en el hospital Perrupato, según denunció su familia.

Rosario Lima tenía 15 años, contaba los días para cumplir los 16, pero murió repentinamente en el Hospital Central, donde había llegado desde el Perrupato. Sus padres ahora buscan respuestas en la Justicia: creen que los médicos no detectaron a tiempo un ACV, lo que le costó la vida a su hija, según las opiniones médicas que han consultado.

En diálogo con Diario UNO, Mario, su papá, aseguró que la adolescente comenzó con fuertes dolores de cabeza repentinos, náuseas y molestia hacia la luz, por lo que el lunes 6 de septiembre de 2024 su esposa la llevó a la guardia del hospital Perrupato, en San Martín.

Allí, de acuerdo con la versión de su padre, le realizaron una tomografía que para los médicos había salido bien: no vieron nada, le diagnosticaron migraña y gastroenteritis, para lo cual le dieron paracetamol y la enviaron de vuelta a su casa.

rosario lima denuncian mala praxis medica (1)
La chica tenía un principio de ACV

"Yo volví de trabajar a las pocas horas, ella me estaba esperando en el sillón para saludarme y todavía seguía con el dolor de cabeza, por lo que la volví a llevar a la guardia y me dijeron exactamente lo mismo, que tenía migraña y gastroenteritis", explicó Mario Lima.

Como no quedó conforme con ese diagnóstico y los dolores de la adolescente no mejoraban, decidió llamar a un médico particular. El profesional quedó extrañado al ver la tomografía y le avisó que aquello no podía ser de ninguna manera migraña, que con seguridad, lo que tenía era el principio de un Accidente Cerebro Vascular (ACV).

"Ya vas y la internás. Le tienen que hacer otros estudios", le pidió el especialista. La internaron ese mismo jueves y el viernes le realizaron estudios más complejos. Nuevamente detectaron la hemorragia anterior, pero el sábado le dieron el alta cuando a ella todavía le dolía la cabeza.

rosario lima murio por una presunta mala praxis medica
Rosario nunca dijo que el dolor hubiera disminuido. Cuando le pedían que calificara su dolor en una escala del 1 al 10, ella respondía que un 5, según recordó su padre.

El jueves siguiente, Mario consiguió un turno con una neuróloga del Perrupato. La profesional revisó los estudios y no volvió a detectar nada. Según la versión del padre, la médica les dijo que en un mes volverían a realizarle una tomografía "para ver cómo estaba".

Al otro día, Rosario se descompensó. Mario la llevó inconsciente al hospital y fue derivada al Hospital Central con muerte cerebral, donde "no pudieron hacer nada".

"Mi niña tenía 15 años, falleció el 20 de septiembre y el 24 era su cumpleaños, tenía muchos proyectos, habíamos empezado a pagarle el viaje de egresados. Siento que a mí me cortaron las piernas", sintetizó el padre, con un inmenso dolor a casi de un año de su muerte.

Secuestraron la historia clínica para determinar responsabilidades

El abogado Gonzalo Madrazo, que asesora a la familia Lima, contó que la causa ya está en manos de la jueza Marcela Paola Luján, del Tribunal de Gestión Judicial Asociada Número 4, que como primera medida secuestró la historia clínica por presunta mala praxis médica en el expediente N° 421.159.

"Hay coincidencia entre todos los médicos que hemos consultado y no hay uno solo que diga que estuvo bien atendida", contó. El letrado aseguró estar totalmente convencido de que existió mala praxis: "La nena tenía una patología grave, potencialmente mortal, pero que bien atendida le hubiese permitido sobrevivir".

rosario lima presunta mala praxis medica en el perrupato
Según el abogado, los profesionales consultados coinciden en que los médicos del Perrupato subestimaron la importancia del diagnóstico que arrojaban los estudios.

"Lo que me dicen todos los médicos es que son pacientes que requieren un seguimiento muy estrecho. Tienen que repetir el estudio, incluso hacer distintos estudios porque una tomografía puede no ver algo que sí detectan otros estudios", detalló el letrado.

El abogado enfatizó que este tipo de hemorragias pueden evolucionar de tres maneras: mantenerse igual, reabsorberse o crecer. "En el caso de Rosario, la hemorragia siguió creciendo, que es justamente lo que había que prevenir con un seguimiento adecuado", concluyó.

Desde el Perrupato explicaron que están a disposición de la Justicia

Desde el hospital Perrupato explicaron a Diario UNO que hay abierta una investigación judicial al respecto por un presunto caso de mala praxis que denunció la familia Lima.

hospital perrupato san martin.jpg
Además, dejaron en claro que el hospital ha puesto toda la documentación pertinente a disposición de la Justicia y que desde el Perrupato afirmaron que la institución estuvo presente en todo momento y que la paciente recibió asistencia médica "como corresponde".

