Qué significa sentir un hormigueo en el brazo izquierdo y por qué no debes ignorar el síntoma

Por otro lado, mala circulación sanguínea puede privar a los tejidos del brazo de oxígeno, resultando en hormigueo en tu brazo o entumecimiento en tus extremidades.

Si los nervios de tu cuerpo están afectados por un problema de salud, sentirás el síntoma del hormigueo en tus brazos izquierdo. Algunas condiciones como las hernias discales, la esclerosis múltiple o la neuropatía periférica pueden llevarte a sentir eso, como explica el sitio MedlinePlus.

Pero la causa por el que este síntoma es tan famoso es porque es algo común que ocurre en los momentos previos a un Accidente Cerebro Vascular (ACV).

brazo izquierdo, sintoma El hormigueo en el brazo izquierdo es un síntoma relacionado con el accidente cerebrovascular (ACV)

Este síntoma se da como consecuencia de la interrupción del flujo sanguíneo al cerebro, específicamente en la zona que controla el lado izquierdo del cuerpo.

Si esta interrupción dura demasiado tiempo, lo cierto es que las células cerebrales pueden morir por falta de oxígeno, causando daño permanente o incluso la muerte.

Como puedes ver, el hecho de sentir un hormigueo en el brazo izquierdo no puede ser tomado a la ligera, aunque tampoco significa que estés sufriendo el caso más extremo. Si tienes esta sensación, será mejor que acudas a un especialista para descartar cualquier problema.

Cuándo preocuparse por este síntoma

Si el hormigueo en el brazo izquierdo persiste, es intenso, se acompaña de otros síntomas como dolor en el pecho, dificultad para respirar, debilidad, mareos o dificultad para hablar, es importante buscar atención médica de inmediato, ya que podría tratarse de una condición seria.

Si el síntoma se debe a la presión sobre los nervios, intenta cambiar tu postura y evitar movimientos repetitivos para dejarlo atrás y no preocuparte.