Caso Megatecnología: la cuñada del colombiano prófugo por estafas pidió seguir presa en su casa

En las últimas horas, el abogado de la detenida pidió el beneficio de la prisión domiciliaria bajo el argumento de que su clienta tiene 3 hijos menores de edad a los que debe cuidar. La Fiscalía, en caso de acceder a esa petición, decidiría que sea con tobillera electrónica para controlar que la imputada sólo se desplace por su propia casa y no escape.

megatecnología estafas mendoza Crsitian Holguín, dueño de Megatecnología, se fue del país cinco días después de haber sido denunciado. Voló desde Mendoza a Panamá. Su paradero es un misterio para los pesquisas.

Megatecnología: 104 denuncias por estafas por $100 millones

Una mujer detenida e imputada, dos colombianos prófugos y 104 denuncias por estafas por $100 millones aproximadamente.

Así puede sintetizarse el caso Megatecnología, uno de los más impactantes a nivel social y de que haya recibido la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de Mendoza.

El Ministerio de Seguridad intervino para asesorar a los denunciantes acerca de los pasos a seguir desde lo procesal, aunque sabido es que el Poder Judicial cuenta con una sección específica para representar a las víctimas de delitos en procesos judiciales.

Durante el cónclave, del que participaron la ministra Mercedes Rus y la abogada Susana Soletti, se habló del accionar de Megatecnlogía y de posibles responsabilidades de la Dirección de Defensa del Consumidor, que acumula, desde mucho antes de que estallara el escándalo, reclamos contra la empresa por ventas de computadoras que jamás fueron entregadas.

Megatecnología-Carteles Megatecnología, denunciada por estafas por 104 clientes, cerró su local de calle Morón 130 de Ciudad.

La pesquisa por el caso Megatecnología sigue a cargo de la fiscal Pedot pero, en los próximos días, las más de 100 denuncias pasarán a manos de su colega Susana Muscianisi porque estaba de turno en noviembre de 2024.

Para esa fecha se produjo, de acuerdo a los comprobantes de compra, venta y pago presentados por la víctima en la denuncia, el primer caso de estafa atribuido a la empresa del colombiano prófugo Cristhian Holguín.