Con el respaldo de los críticos del cine de la pantalla grande y los usuarios de Netflix, la película Fuimos canciones es la cita ideal para ver el fin de semana, solo o acompañado.

Escrita por Laura Sarmiento y dirigida por Juana Macías, la película de Netflix está disponible en el catálogo de septiembre de 2021 y dura casi 2 horas.

netflix-pelicula-fuimos-canciones-streaming La película de Netflix cuenta con un elenco de lujo.

Netflix: de qué trata la película Fuimos canciones

La trama de la película de Netflix tiene como protagonista a Maca (María Valverde), una chica con una personalidad muy particular y que trabaja para una reconocida influencer del mundo de la moda. Maca, que siente que está desperdiciando tiempo con el trabajo que hace, tiene el ánimo por el piso y no hay señales de encontrar en el horizonte alguien que le acelere los latidos del corazón. Sin embargo, Leo (Alex González) vuelve a aparecer en su vida. En el pasado le rompió el corazón y ahora, parece que Maca está dejándose llevar por lo que le dicta su corazón.

netflix-peliucla-fuimos-canciones Esta comedia romántica de Netflix es súper recomendable.

Reparto de Fuimos canciones, película de Netflix

María Valverde (Maca)

Álex González (Leo)

Elisabet Casanovas (Jimena)

Susana Abaitua (Adriana)

Miri Pérez-Cabrero (Pipa)

Eva Ugarte (Raquel)

Ignacio Montes (Samuel)

Tráiler de Fuimos canciones, película de Netflix

Dónde ver la película Fuimos canciones, según la zona geográfica