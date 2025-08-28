María Valverde interpreta a Maca en la película de Netflix

María Valverde interpreta a Maca en la película de Netflix, una comedia romántica que es un éxito mundial.

La plataforma de Netflix, que todos los días incorpora series y películas a su catálogo para que los usuarios elijan de acuerdo a sus preferencias, tiene una opción imperdible para los que seleccionan las comedias románticas. Se trata de Fuimos canciones, una película que te va a encantar y es súper recomendable.

Esta película española del año 2021 es alucinante para los suscriptores que frecuentan el género de comedia y romance, a partir de una historia que acelera las pulsaciones y es especial para hacer vibrar todos los sentidos.

La película está protagonizada por María Valverde y Alex González. Además, basa su argumento en la serie de novelas Canciones y recuerdos, de Elizabeth Benavent, de 2018.

Con el respaldo de los críticos del cine de la pantalla grande y los usuarios de Netflix, la película Fuimos canciones es la cita ideal para ver el fin de semana, solo o acompañado.

Escrita por Laura Sarmiento y dirigida por Juana Macías, la película de Netflix está disponible en el catálogo de septiembre de 2021 y dura casi 2 horas.

netflix-pelicula-fuimos-canciones-streaming
La película de Netflix cuenta con un elenco de lujo.

La película de Netflix cuenta con un elenco de lujo.

Netflix: de qué trata la película Fuimos canciones

La trama de la película de Netflix tiene como protagonista a Maca (María Valverde), una chica con una personalidad muy particular y que trabaja para una reconocida influencer del mundo de la moda. Maca, que siente que está desperdiciando tiempo con el trabajo que hace, tiene el ánimo por el piso y no hay señales de encontrar en el horizonte alguien que le acelere los latidos del corazón. Sin embargo, Leo (Alex González) vuelve a aparecer en su vida. En el pasado le rompió el corazón y ahora, parece que Maca está dejándose llevar por lo que le dicta su corazón.

netflix-peliucla-fuimos-canciones
Esta comedia romántica de Netflix es súper recomendable.

Esta comedia romántica de Netflix es súper recomendable.

Reparto de Fuimos canciones, película de Netflix

  • María Valverde (Maca)
  • Álex González (Leo)
  • Elisabet Casanovas (Jimena)
  • Susana Abaitua (Adriana)
  • Miri Pérez-Cabrero (Pipa)
  • Eva Ugarte (Raquel)
  • Ignacio Montes (Samuel)

Tráiler de Fuimos canciones, película de Netflix

Embed - Fuimos canciones | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película Fuimos canciones, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Fuimos canciones se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Sounds like love se puede ver en Netflix.
  • España: la película Fuimos canciones se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar