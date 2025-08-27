Esta entrega de Netflix, que recibió muy buenas calificaciones por parte de las críticas, muestra lo manipulable que puede ser una persona vulnerable.
Con una duración de 2 horas, la película Je Suis Karl es el plan perfecto para ver entre semana y disfrutar en el sillón de la casa con un buen plan pochoclo.
La película de Netflix es uno de los mejores dramas de los últimos tiempos.
Netflix: de qué trata la película Je Suis Karl
La película de Netflix tiene como protagonista a Maxi Baier (Luna Wedler), una chica que perdió a casi toda su familia en un atentado terrorista. Tras la pérdida familiar, Maxi es seducida por Karl (Jannis Niewöhner), un activista de ultra derecha, a quien se le une para formar parte del movimiento europeo juvenil, cuyo objetivo es quedarse con el poder.
Luna Wedler y Jannis Niewöhner arrasan con sus personajes principales en la película de Netflix.
Reparto de Je Suis Karl, película de Netflix
- Luna Wedler (Maxi Baier)
- Jannis Niewöhner (Karl)
- Milan Peschel (Alex Baier)
- Elizaveta Maximová (Isabel)
- Marlon Boess (Pankraz)
- Aziz Dyab (Yusuf)
- Melanie Fouche as Ines Baier
Tráiler de Je Suis Karl, película de Netflix
Embed - JE SUIS KARL - Trailer Subtitulado al Español - Luna Wedler / Jannis Niewöhner / Edin Hasanovic
Dónde ver la película Je Suis Karl, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Je Suis Karl se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Je Suis Karl se puede ver en Netflix.
- España: la película Je Suis Karl se puede ver en Netflix.