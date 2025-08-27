Esta entrega de Netflix, que recibió muy buenas calificaciones por parte de las críticas, muestra lo manipulable que puede ser una persona vulnerable.

Con una duración de 2 horas, la película Je Suis Karl es el plan perfecto para ver entre semana y disfrutar en el sillón de la casa con un buen plan pochoclo.

netflix-streaming-pelicula-Je-Suis-Karl La película de Netflix es uno de los mejores dramas de los últimos tiempos.

Netflix: de qué trata la película Je Suis Karl

La película de Netflix tiene como protagonista a Maxi Baier (Luna Wedler), una chica que perdió a casi toda su familia en un atentado terrorista. Tras la pérdida familiar, Maxi es seducida por Karl (Jannis Niewöhner), un activista de ultra derecha, a quien se le une para formar parte del movimiento europeo juvenil, cuyo objetivo es quedarse con el poder.

netflix-pelicula-Je-Suis-Karl-pelicula Luna Wedler y Jannis Niewöhner arrasan con sus personajes principales en la película de Netflix.

Reparto de Je Suis Karl, película de Netflix

Luna Wedler (Maxi Baier)

Jannis Niewöhner (Karl)

Milan Peschel (Alex Baier)

Elizaveta Maximová (Isabel)

Marlon Boess (Pankraz)

Aziz Dyab (Yusuf)

Melanie Fouche as Ines Baier

Tráiler de Je Suis Karl, película de Netflix

Embed - JE SUIS KARL - Trailer Subtitulado al Español - Luna Wedler / Jannis Niewöhner / Edin Hasanovic

Dónde ver la película Je Suis Karl, según la zona geográfica