Netflix arrasa con una serie de 5 capítulos y es la heredera de La Casa de Papel

María Pedraza y Miguel Herrán son los protagonistas de esta serie, que consta de apenas 5 capítulos en total, y que se convirtió en un éxito dramático tan grande que, desde el 2024 en adelante, es considerada la gran oferta española de Netflix. La crítica especializada cayó rendida a sus pies, especialmente por lograr transmitir a la perfección la época convulsiva que se vivió durante esa época.

La serie fue incorporada al catálogo de series y película de Netflix a finales del 2024, y desde entonces es considerada como una de las grandes historias españolas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Asalto al Banco Central

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie española comparada con La Casa de Papel, Asalto al Banco Central centra su historia en "España, 1981. Un grupo de hombres armados atraca un banco y toma cientos de rehenes. Una periodista compite con las autoridades para descubrir el verdadero motivo del golpe".

Esta serie tiene apenas 5 capítulos y está basada en hechos reales, oferta irresistible para los suscriptores de Netflix.

Reparto de Asalto al Banco Central, la serie de Netflix

Miguel Herrán (José Juan Martínez Gómez)

María Pedraza (Maider)

Hovik Keuchkerian

Isak Férriz

Patricia Vico

Roberto Enríquez

Tito Valverde

Fernando Cayo

Dónde ver Asalto al Banco Central, según la zona geográfica