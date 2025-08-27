Netflix arrasa con una serie de 5 capítulos y es la heredera de La Casa de Papel

Netflix trae un catálogo de series y películas especializado en tener ofertas para todos los gustos. Una serie ha logrado conquistar a los suscriptores el corazón de los suscriptores con una historia que está basada en hechos reales, y que, con solo 5 capítulos, es considerado el gran relato español de los últimos 3 años: Asalto al Banco Central.

Las series y películas de producción española se han ganado la consideración de los suscriptores de ofrecer los mejores dramas del catálogo de Netflix, es por eso que cada vez llegan más historias de España. Esta serie, no solo se convirtió en un éxito mundial, sino que es catalogada como la "heredera de La Casa de Papel", con el plus de estar basado en hechos reales.

asalto al banco central 2
La serie trae un relato basado en hechos reales a Netflix

Estamos hablando de una serie que es, sin duda alguna y avalada por la crítica especializada, una mezcla perfecta de un drama criminal e histórico, que relata uno de los mayores atracos españolas de los 80. A lo largo de los capítulos de esta gran historia del catálogo de series y películas de Netflix, veremos una dramatización perfecta de como se craneó este crimen que tuvo rehenes durante 37 horas.

María Pedraza y Miguel Herrán son los protagonistas de esta serie, que consta de apenas 5 capítulos en total, y que se convirtió en un éxito dramático tan grande que, desde el 2024 en adelante, es considerada la gran oferta española de Netflix. La crítica especializada cayó rendida a sus pies, especialmente por lograr transmitir a la perfección la época convulsiva que se vivió durante esa época.

La serie fue incorporada al catálogo de series y película de Netflix a finales del 2024, y desde entonces es considerada como una de las grandes historias españolas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Asalto al Banco Central

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie española comparada con La Casa de Papel, Asalto al Banco Central centra su historia en "España, 1981. Un grupo de hombres armados atraca un banco y toma cientos de rehenes. Una periodista compite con las autoridades para descubrir el verdadero motivo del golpe".

Esta serie tiene apenas 5 capítulos y está basada en hechos reales, oferta irresistible para los suscriptores de Netflix.

asalto al banco central 1
5 capítulos le bastaron a la serie para ser considerada la última gran historia española de Netflix

Reparto de Asalto al Banco Central, la serie de Netflix

  • Miguel Herrán (José Juan Martínez Gómez)
  • María Pedraza (Maider)
  • Hovik Keuchkerian
  • Isak Férriz
  • Patricia Vico
  • Roberto Enríquez
  • Tito Valverde
  • Fernando Cayo

Dónde ver Asalto al Banco Central, según la zona geográfica

  • Argentina: la serie Asalto al Banco Central se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Asalto al Banco Central se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Asalto al Banco Central se puede ver en Netflix.

