Está en Netflix, tiene 16 capítulos y es la última gran obra de Juan José Campanella

No hay ninguna sorpresa al decir que se ve una marcada tendencia en los suscriptores, que cada vez optan más por aquellas historias del catálogo de series y películas, que se caracterizan por ser más cortas e intensas. Esta serie de Netflix cumple a la perfección con este detalle, y es que a lo largo de sus dos temporadas, cuenta con tan solo 16 capítulos.
Desde finales del 2024 que esta serie se encuentra disponible en Netflix, rankeando en el catálogo de series y películas, como una de las ofertas dramáticas más elegidas de la plataforma.
Embed - Los Enviados | Trailer Oficial
Netflix: de qué trata la serie Los enviados
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie, que aparece como uno de los mejores dramas, Los enviados centra su historia en: "Tras viajar a México para verificar los supuestos milagros de un clérigo, dos sacerdotes del Vaticano llegan a una misteriosa comunidad que esconde secretos inquietantes".
Esta serie fue esperada por los suscriptores de Netflix, y es por eso que no tardó en ser una de las más elegidas de la plataforma.
los enviados 2
16 capítulos le fueron suficientes para ser de las más elegidas de Netflix en su género
Reparto de Los enviados, serie que está en Netflix
- Miguel Ángel Silvestre como Simón Antequera
- Luis Gerardo Méndez como Pedro Salinas
- Marta Etura como Pilar
- Susi Sánchez como Franca
- Cristina Marcos como Anabel
- Marta Castellví
- Miguel Rodarte
- Assira Abbate
- Irene Azuela
- Charo Zapardiel
Dónde ver Los enviados según la zona geográfica
- Argentina: la serie Los enviados se puede ver en Netflix y Movistar TV (temporada 1).
- España: la serie Los enviados se puede ver en Movistar Plus y Sky ShowTime.
- Estados Unidos: la serie Los enviados se puede ver en Amazon Prime Video y Apple TV.