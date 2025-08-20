Inicio Series y películas Netflix
Está en Netflix, tiene 16 capítulos y es la última gran obra de Juan José Campanella

Esta serie ha logrado convertirse en un verdadero furor dentro de Netflix, y es que la dirección de Juan José Campanella, asegura una historia de excelencia

Está en Netflix

Netflix dispone de un catálogo de series y películas con verdaderas joyas. Una serie se ha convertido en la gran obsesión de los suscriptores de la plataforma, con una historia corta e intensa de 16 capítulos, y un relato considerado como la última gran obra de arte del director, Juan José Campanella: Los enviados.

Estamos al frente de una verdadera coproducción, y es que argentinos, mexicanos y españoles, se juntaron para realizar una de las mejores ofertas del género dramático de los últimos años en el catálogo de series y películas de Netflix. La serie sorprendió a los suscriptores desde su llegada a la plataforma, y no tardó ni una hora en comenzar a rankear entre las más elegidas.

Juan Campanella fue el encargado de cranear esta serie que arrasa dentro de Netflix

Juan José Campanella, director argentino, fue el encargado de cranear esta serie, que es una mezcla perfecta de drama, suspenso y tintes sobrenaturales, diferenciándose de las demás ofertas del género de Netflix. En su mayoría, el relato se compone por actores españoles, con caras más que conocidas por los suscriptores del catálogo de series y películas, que la llevaron a sumar reproducciones.

No hay ninguna sorpresa al decir que se ve una marcada tendencia en los suscriptores, que cada vez optan más por aquellas historias del catálogo de series y películas, que se caracterizan por ser más cortas e intensas. Esta serie de Netflix cumple a la perfección con este detalle, y es que a lo largo de sus dos temporadas, cuenta con tan solo 16 capítulos.

Desde finales del 2024 que esta serie se encuentra disponible en Netflix, rankeando en el catálogo de series y películas, como una de las ofertas dramáticas más elegidas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Los enviados

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie, que aparece como uno de los mejores dramas, Los enviados centra su historia en: "Tras viajar a México para verificar los supuestos milagros de un clérigo, dos sacerdotes del Vaticano llegan a una misteriosa comunidad que esconde secretos inquietantes".

Esta serie fue esperada por los suscriptores de Netflix, y es por eso que no tardó en ser una de las más elegidas de la plataforma.

16 cap&iacute;tulos le fueron suficientes para ser de las m&aacute;s elegidas de Netflix en su g&eacute;nero

Reparto de Los enviados, serie que está en Netflix

  • Miguel Ángel Silvestre como Simón Antequera
  • Luis Gerardo Méndez como Pedro Salinas
  • Marta Etura como Pilar
  • Susi Sánchez como Franca
  • Cristina Marcos como Anabel
  • Marta Castellví
  • Miguel Rodarte
  • Assira Abbate
  • Irene Azuela
  • Charo Zapardiel

Dónde ver Los enviados según la zona geográfica

  • Argentina: la serie Los enviados se puede ver en Netflix y Movistar TV (temporada 1).
  • España: la serie Los enviados se puede ver en Movistar Plus y Sky ShowTime.
  • Estados Unidos: la serie Los enviados se puede ver en Amazon Prime Video y Apple TV.

