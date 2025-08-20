Está en Netflix, tiene 16 capítulos y es la última gran obra de Juan José Campanella

No hay ninguna sorpresa al decir que se ve una marcada tendencia en los suscriptores, que cada vez optan más por aquellas historias del catálogo de series y películas, que se caracterizan por ser más cortas e intensas. Esta serie de Netflix cumple a la perfección con este detalle, y es que a lo largo de sus dos temporadas, cuenta con tan solo 16 capítulos.

Desde finales del 2024 que esta serie se encuentra disponible en Netflix, rankeando en el catálogo de series y películas, como una de las ofertas dramáticas más elegidas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Los enviados

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie, que aparece como uno de los mejores dramas, Los enviados centra su historia en: "Tras viajar a México para verificar los supuestos milagros de un clérigo, dos sacerdotes del Vaticano llegan a una misteriosa comunidad que esconde secretos inquietantes".

Esta serie fue esperada por los suscriptores de Netflix, y es por eso que no tardó en ser una de las más elegidas de la plataforma.

los enviados 2 16 capítulos le fueron suficientes para ser de las más elegidas de Netflix en su género

Reparto de Los enviados, serie que está en Netflix

Miguel Ángel Silvestre como Simón Antequera

Luis Gerardo Méndez como Pedro Salinas

Marta Etura como Pilar

Susi Sánchez como Franca

Cristina Marcos como Anabel

Marta Castellví

Miguel Rodarte

Assira Abbate

Irene Azuela

Charo Zapardiel

