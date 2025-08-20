Meryl Streep protagoniza la película ¿Qué voy a hacer con mi marido? en Netflix. Foto: Getty Images.

La plataforma de Netflix cuenta con muchas series y películas que han sido galardonadas con los premios cinematográficos más importantes, como lo son los Globos de Oro. En ese sentido, Meryl Streep es la protagonista de una de las comedias románticas más bellas de los últimos 15 años.

La aclamada actriz está rodando las grabaciones de El diablo viste a la moda 2, por lo uq eno hay mejor oportunidad que acercarse una hermosa película del mismo director, David Frankel, y con Meryl Streep en el centro de la escena. La trama gira en torno a un matrimonio de décadas que busca reavivar su pasión en el mundo de la terapia de pareja.

Se trata de ¿Qué voy a hacer con mi marido?, una comedia romántica de 1 hora 39 minutos por la que Meryl Streep recibió una nominación a los Globos de oro a Mejor actriz principal. La película de Netflix estrenó en 2012 y llamó la atención de los espectadores no solo por su trama, sino por el grandioso elenco, conformado también por Tommy Lee Jones, Jean Smart y Steve Carell.

película ¿qué voy a hacer con mi marido

Para la crítica especializada, esta película disponible en la plataforma de Netflix tiene, además de las buenas actuaciones, diálogos jugosos, situaciones cmabiantes y un ritmo distinto en cada salto de secuencia.

Netflix: de qué trata la película ¿Qué voy a hacer con mi marido?

La película ¿Qué voy a hacer con mi marido? centra su trama en una pareja de más de treinta años de matrimonio que se somete a una sesión de asesoramiento intensiva durante un fin de semana, de modo que en unos días tendrán que decidir si siguen adelante con su relación o si se divorcian.

película ¿qué voy a hacer con mi marido (1)

Kay y Arnold, interpretados por Meryl Streep y Tommy Lee Jones, respectivamente, llevan décadas casados y deciden ir a terapia de parejas para reavivar la chispa que los llevó a enamorarse.

Netflix: tráiler de la película ¿Qué voy a hacer con mi marido?

Embed - ¿Qué Voy a Hacer Con Mi Marido? (Hope Springs) - Trailer oficial subtitulado [HD]

Reparto de ¿Qué voy a hacer con mi marido?, película de Netflix

  • Meryl Streep como Kay Soames
  • Tommy Lee Jones como Arnold Soames
  • Steve Carell como Dr. Bernie Feld
  • Jean Smart como Eileen
  • Ben Rappaport como Hank
  • Marin Ireland como Molly
  • Patch Darragh como Mark
  • Brett Rice como Vince
  • Becky Ann Baker como Cora (The Waitress)
  • Elisabeth Shue como Bartender
Netflix-Qué-voy-a-hacer-con-mi-marido-1..jpg

Dónde ver la película ¿Qué voy a hacer con mi marido?, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película ¿Qué voy a hacer con mi marido? se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película ¿Qué voy a hacer con mi marido? (Hope Springs) se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
  • España: la película ¿Qué voy a hacer con mi marido? se puede alquilar en Apple TV.

