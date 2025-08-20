película ¿qué voy a hacer con mi marido
Para la crítica especializada, esta película disponible en la plataforma de Netflix tiene, además de las buenas actuaciones, diálogos jugosos, situaciones cmabiantes y un ritmo distinto en cada salto de secuencia.
Netflix: de qué trata la película ¿Qué voy a hacer con mi marido?
La película ¿Qué voy a hacer con mi marido? centra su trama en una pareja de más de treinta años de matrimonio que se somete a una sesión de asesoramiento intensiva durante un fin de semana, de modo que en unos días tendrán que decidir si siguen adelante con su relación o si se divorcian.
película ¿qué voy a hacer con mi marido (1)
Kay y Arnold, interpretados por Meryl Streep y Tommy Lee Jones, respectivamente, llevan décadas casados y deciden ir a terapia de parejas para reavivar la chispa que los llevó a enamorarse.
Netflix: tráiler de la película ¿Qué voy a hacer con mi marido?
Embed - ¿Qué Voy a Hacer Con Mi Marido? (Hope Springs) - Trailer oficial subtitulado [HD]
Reparto de ¿Qué voy a hacer con mi marido?, película de Netflix
- Meryl Streep como Kay Soames
- Tommy Lee Jones como Arnold Soames
- Steve Carell como Dr. Bernie Feld
- Jean Smart como Eileen
- Ben Rappaport como Hank
- Marin Ireland como Molly
- Patch Darragh como Mark
- Brett Rice como Vince
- Becky Ann Baker como Cora (The Waitress)
- Elisabeth Shue como Bartender
Netflix-Qué-voy-a-hacer-con-mi-marido-1..jpg
Dónde ver la película ¿Qué voy a hacer con mi marido?, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película ¿Qué voy a hacer con mi marido? se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película ¿Qué voy a hacer con mi marido? (Hope Springs) se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
- España: la película ¿Qué voy a hacer con mi marido? se puede alquilar en Apple TV.