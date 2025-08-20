La aclamada actriz está rodando las grabaciones de El diablo viste a la moda 2, por lo uq eno hay mejor oportunidad que acercarse una hermosa película del mismo director, David Frankel, y con Meryl Streep en el centro de la escena. La trama gira en torno a un matrimonio de décadas que busca reavivar su pasión en el mundo de la terapia de pareja.

Se trata de ¿Qué voy a hacer con mi marido?, una comedia romántica de 1 hora 39 minutos por la que Meryl Streep recibió una nominación a los Globos de oro a Mejor actriz principal. La película de Netflix estrenó en 2012 y llamó la atención de los espectadores no solo por su trama, sino por el grandioso elenco, conformado también por Tommy Lee Jones, Jean Smart y Steve Carell.