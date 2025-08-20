¿Qué dice la crítica sobre Equilibrium?

La película Equilibrium es uno de los casos más notorios de discrepancia entre crítica y público: "en Estados Unidos obtuvo malas críticas pero una excepcional acogida por parte del público, en especial de los jóvenes, que alabaron sus impresionantes tiroteos y su espectacularidad, al nivel de Matrix", afirma FilmAffinity.
Netflix: de qué trata la película Equilibrium
La película Equilibrium (Equilibrio, en español) está ambientada en un mundo futurista, donde un régimen estricto ha eliminado las guerras al haber superado las emociones. Los libros, el arte y la música están totalmente prohibidos, los sentimientos son delitos con pena de muerte.
El clérigo John Preston, interpretado por Christian Bale, es un agente de élite del gobierno, responsable de combatir aquellos que osen desafiar las reglas. Cuando pierde una dosis de "Prozium", una droga que altera la mente para ocultar sus emociones, toda su escala de valores cambiará de manera súbita.
Netflix: tráiler de la película Equilibrium
Embed - TRÁILER: Equilibrium
Reparto de Equilibrium, película de Netflix
- Christian Bale como John Preston
- Emily Watson como Mary O'Brien
- Taye Diggs como Brandt
- Angus Macfadyen como Dupont
- Sean Bean como Errol Partridge
- Sean Pertwee como Father
- Matthew Harbour como Robbie Preston
- William Fichtner como Jürgen
Dónde ver la película Equilibrium, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Equilibrium (Equilibrio) se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Equilibrium se puede ver en Kanopy y alquilar en Amazon.
- España: la película Equilibrium se puede ver en Amazon.