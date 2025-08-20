Christian Bale es el protagonista de la película Equilibrium de Netflix. Foto: Getty Images. 

Christian Bale es uno de los actores más aclamados de Hollywood. El domingo 20 de julio, el artista llegó a la plataforma de series y películas de Netflix con una pequeña joya del cine que tiene una trama de ciencia ficción con mucho drama, violencia y acción.

Se trata de la película Equilibrium (Equilibrio, en español), dirigida por Kurt Wimmer y estrenada en 2002 que está ambientada en un mundo fufuturista, donde ya no existe la guerra gracias a la prohibición de libros, arte y música, y los sentimientos son delitos con pena de muerte.

¿Qué dice la crítica sobre Equilibrium?

En esta película estelarizada, Christian Bale en la que interpreta a un Clérigo, un agente especial, en un futuro distópico. A lo largo de 1 hora 47 minutos, la nueva oferta de Netflix "hace una declaración: la libertad de opinión es una amenaza para los sistemas totalitarios. Maneja esta idea de la manera más efectiva", de acuerdo a la crítica de Roger Ebert.

La película Equilibrium es uno de los casos más notorios de discrepancia entre crítica y público: "en Estados Unidos obtuvo malas críticas pero una excepcional acogida por parte del público, en especial de los jóvenes, que alabaron sus impresionantes tiroteos y su espectacularidad, al nivel de Matrix", afirma FilmAffinity.

Netflix: de qué trata la película Equilibrium

La película Equilibrium (Equilibrio, en español) está ambientada en un mundo futurista, donde un régimen estricto ha eliminado las guerras al haber superado las emociones. Los libros, el arte y la música están totalmente prohibidos, los sentimientos son delitos con pena de muerte.

El clérigo John Preston, interpretado por Christian Bale, es un agente de élite del gobierno, responsable de combatir aquellos que osen desafiar las reglas. Cuando pierde una dosis de "Prozium", una droga que altera la mente para ocultar sus emociones, toda su escala de valores cambiará de manera súbita.

Netflix: tráiler de la película Equilibrium

Reparto de Equilibrium, película de Netflix

  • Christian Bale como John Preston
  • Emily Watson como Mary O'Brien
  • Taye Diggs como Brandt
  • Angus Macfadyen como Dupont
  • Sean Bean como Errol Partridge
  • Sean Pertwee como Father
  • Matthew Harbour como Robbie Preston
  • William Fichtner como Jürgen
Dónde ver la película Equilibrium, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Equilibrium (Equilibrio) se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Equilibrium se puede ver en Kanopy y alquilar en Amazon.
  • España: la película Equilibrium se puede ver en Amazon.

