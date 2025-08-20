¿Qué dice la crítica sobre Equilibrium?

Equilibrium película

La película Equilibrium es uno de los casos más notorios de discrepancia entre crítica y público: "en Estados Unidos obtuvo malas críticas pero una excepcional acogida por parte del público, en especial de los jóvenes, que alabaron sus impresionantes tiroteos y su espectacularidad, al nivel de Matrix", afirma FilmAffinity.

Netflix: de qué trata la película Equilibrium

La película Equilibrium (Equilibrio, en español) está ambientada en un mundo futurista, donde un régimen estricto ha eliminado las guerras al haber superado las emociones. Los libros, el arte y la música están totalmente prohibidos, los sentimientos son delitos con pena de muerte.

Equilibrium película (1)

El clérigo John Preston, interpretado por Christian Bale, es un agente de élite del gobierno, responsable de combatir aquellos que osen desafiar las reglas. Cuando pierde una dosis de "Prozium", una droga que altera la mente para ocultar sus emociones, toda su escala de valores cambiará de manera súbita.

Netflix: tráiler de la película Equilibrium

Reparto de Equilibrium, película de Netflix

Christian Bale como John Preston

Emily Watson como Mary O'Brien

Taye Diggs como Brandt

Angus Macfadyen como Dupont

Sean Bean como Errol Partridge

Sean Pertwee como Father

Matthew Harbour como Robbie Preston

William Fichtner como Jürgen

Equilibrium película (2)

Dónde ver la película Equilibrium, según la zona geográfica