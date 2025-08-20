La actriz Bárbara Mori interpreta a Inés en la película de Netflix.

Entre todas las series y películas que la plataforma de Netflix tiene en su catálogo, hay una película que es ultra fascinante y está siendo muy elegida por los usuarios. Se trata de Treintona, soltera y fantástica, una cita imperdible para reír y enamorarse con uno de los mejores contenidos.

Esta película mexicana de 2016 está dirigida por Chava Cartas a partir del guión de Juan Carlos Garzón, y cuenta con el papel protagónico de Bárbara Mori.

La actriz uruguaya-mexicana interpreta a una mujer que decide romper con sus vínculos amorosos luego de que su novio le propusiera matrimonio, para lanzarse en una aventura de autodescubrimiento.

Está comedia dramática y romántica ha logrado sacarle buenas reseñas a la crítica, con una convincente historia de comedia, especial para reír a carcajadas, además de entretener con una historia de amor y desencanto.

Treintona, soltera y fantástica es una película que está basada en algunos fragmentos de Juana Inés Dehesa, hija del escritor Germán Dehesa.

Con una duración de 1 hora y 36 minutos, la película de Netflix está disponible en la plataforma desde febrero de 2022.

Bárbara Mori y Marimar Vega, en un momento de la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Treintona, soltera y fantástica

La película de Netflix tiene como protagonista a Inés (Bárbara Mori), una mujer treintañera que, luego de que su novio le propusiera matrimonio, toma la decisión de romper con la relación amorosa de siete años. Inés se lanza en una aventura de autodescubrimiento, intentando ser una mujer independiente, moderna y autosuficiente.

La actriz Bárbara Mori arrasa en esta película de Netflix.

Reparto de Treintona, soltera y fantástica, película de Netflix

  • Bárbara Mori (Inés)
  • Jordi Mollá (Óscar)
  • Marimar Vega (Camila)
  • Claudio Lafarga (Alonso)
  • Constanza Andrade (Lucía)

Tráiler Treintona, soltera y fantástica, película de Netflix

Embed - Treintona, Soltera y Fantástica - Tráiler Oficial

Dónde ver la película Treintona, soltera y fantástica, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Treintona, soltera y fantástica se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Treintona, soltera y fantástica se puede ver en Netflix.
  • España: la película Treintona, soltera y fantástica se puede ver en Netflix.

