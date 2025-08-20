Está comedia dramática y romántica ha logrado sacarle buenas reseñas a la crítica, con una convincente historia de comedia, especial para reír a carcajadas, además de entretener con una historia de amor y desencanto.

Treintona, soltera y fantástica es una película que está basada en algunos fragmentos de Juana Inés Dehesa, hija del escritor Germán Dehesa.

Con una duración de 1 hora y 36 minutos, la película de Netflix está disponible en la plataforma desde febrero de 2022.

netflix-pelicula-treintona-soltera-fantastica Bárbara Mori y Marimar Vega, en un momento de la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Treintona, soltera y fantástica

La película de Netflix tiene como protagonista a Inés (Bárbara Mori), una mujer treintañera que, luego de que su novio le propusiera matrimonio, toma la decisión de romper con la relación amorosa de siete años. Inés se lanza en una aventura de autodescubrimiento, intentando ser una mujer independiente, moderna y autosuficiente.

netflix-pelicula-barbara-mori La actriz Bárbara Mori arrasa en esta película de Netflix.

Reparto de Treintona, soltera y fantástica, película de Netflix

Bárbara Mori (Inés)

Jordi Mollá (Óscar)

Marimar Vega (Camila)

Claudio Lafarga (Alonso)

Constanza Andrade (Lucía)

Tráiler Treintona, soltera y fantástica, película de Netflix

Dónde ver la película Treintona, soltera y fantástica, según la zona geográfica