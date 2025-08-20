La interpretación de Zach Galifianakis en esta película lo transformó en una estrella mundial.

El dicho "todo tiempo pasado fue mejor" es, en casi todos los casos, mentira. Pero en el cine, en el ámbito de la comedia más específicamente, es cierto. Es por eso que un estreno de Netflix que llegó a la gran pantalla en el 2009 puede ser un éxito en el 2025: su estilo desfachatado prácticamente ha desaparecido de las producciones modernas, por lo que actualmente es muy buscado por el público.

La realidad es que esta película del director Todd Phillips marcó una época: además de ser un éxito arrollador en los cines, dio pie a una de las trilogías más memorables del mundo de la comedia, que finalizó con la tercera entrega, estrenada en el 2013.

La película de Netflix que fue un éxito hace décadas

Esta producción es ¿Qué pasó ayer? (The Hangover), la comedia absurda protagonizada por Bradley Cooper y Ed Helms, y que lanzó a la fama mundial a Zach Galifianakis. Una de las curiosidades de la película es que todo pasa en un lapso de 48 horas, que comienza cuando un grupo de amigos llega a Las Vegas para una despedida de soltero.

Al día siguiente de su llegada, los protagonistas se dan cuenta de que no recuerdan nada de la noche anterior, y su situación es insólita: su cuarto de hotel está destrozado, ellos tienen indicios de haber participado de más de una fiesta, y hasta hay un tigre de bengala en su habitación.

¿Qué pasó ayer? fue un éxito hace 16 años, y es un éxito este 2025.

Por su temática y contenido adulto, ¿Qué pasó ayer? recibió la calificación de prohibida para menores de 18 años en todo el mundo, lo que no impidió que fuera uno de los éxitos más resonantes en taquilla. Su costo de producción fue de 35 millones de dólares, y recaudó más de 430 millones de dólares a nivel mundial.

Ahora, más de 15 años después de su estreno, esta comedia desembarcó nuevamente en Netflix, y, según el ránking del sitio especializado Flix Patrol, ya se ubica en la posición 8 a nivel mundial para esa plataforma. Lo cierto es que ya es un clásico que todos los fanáticos del género deben ver al menos una vez en la vida.

Elenco de ¿Qué Pasó Ayer?

  • Bradley Cooper
  • Ed Helms
  • Zach Galifianakis
  • Justin Bartha, Heather Graham
  • Sasha Barrese
  • Jeffrey Tambor
  • Ken Jeong

Tráiler de ¿Qué Pasó Ayer?

Embed - The Hangover: ¿Que Paso Ayer? (2009) Tráiler Oficial Doblado al Español Latino[HD]

