Al día siguiente de su llegada, los protagonistas se dan cuenta de que no recuerdan nada de la noche anterior, y su situación es insólita: su cuarto de hotel está destrozado, ellos tienen indicios de haber participado de más de una fiesta, y hasta hay un tigre de bengala en su habitación.

hangover ¿Qué pasó ayer? fue un éxito hace 16 años, y es un éxito este 2025.

Por su temática y contenido adulto, ¿Qué pasó ayer? recibió la calificación de prohibida para menores de 18 años en todo el mundo, lo que no impidió que fuera uno de los éxitos más resonantes en taquilla. Su costo de producción fue de 35 millones de dólares, y recaudó más de 430 millones de dólares a nivel mundial.

Ahora, más de 15 años después de su estreno, esta comedia desembarcó nuevamente en Netflix, y, según el ránking del sitio especializado Flix Patrol, ya se ubica en la posición 8 a nivel mundial para esa plataforma. Lo cierto es que ya es un clásico que todos los fanáticos del género deben ver al menos una vez en la vida.

Elenco de ¿Qué Pasó Ayer?

Bradley Cooper

Ed Helms

Zach Galifianakis

Justin Bartha, Heather Graham

Sasha Barrese

Jeffrey Tambor

Ken Jeong

Tráiler de ¿Qué Pasó Ayer?